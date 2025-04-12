酸菜魚名店南下插旗 高雄店湧人潮

刁民酸菜魚高雄新店佔地約122坪，挑高5米，空間感十足。（記者李惠洲攝）

2025/04/12 00:36

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕在北部掀起排隊風潮的連鎖餐飲品牌「刁民酸菜魚」，首度進軍南台灣，前（10）日在高雄巨蛋商圈試營運即湧入大量人潮，僅開放100組5折內用名額，清晨便有民眾開始排隊。昨（11）日正式開幕，營業時間則是從中午11點半一路到凌晨2點，下午不休息，主打深夜食堂路線。

綜合媒體報導，「刁民酸菜魚」成立於2019年，創始地在台中，目前已有7家分店分布在台中、台北與高雄，2024年營業額上看12億元。新開設的高雄店鄰近捷運巨蛋站，是目前全台坪數最大的旗艦店，設有大片落地窗打造明亮用餐環境；單層面積112坪、挑高5米，並設有122個座位與兩間包廂，試營運首日店外一度大排長龍。

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餐點部分以招牌菜「秘罈酸菜魚」為主打，湯底以龍骨熬煮，搭配烏鱧魚片與台灣酸菜；另有口味較溫和的「初戀番茄魚」、升級版鴨血與蝦滑等配料選項。雖為連鎖店，但菜單品項相對集中，仍主打份量與口味特色。

對於後續展店計畫，創辦人之一張棟樑表示，今年預計在板橋與桃園開設新據點，板橋店則預計於4月中動工；他也表示，這次開幕反應熱烈，團隊正評估是否進一步在南高雄或台南設點，此外更預告2025年有望進軍海外，開拓新加坡市場。

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