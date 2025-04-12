銀行待9個月快崩潰！她曝每天憋尿、逼業績 一票網友吐苦水

網友抱怨，在銀行任職9個月來，不僅日常被逼業績、忙到沒時間喝水、上廁所，回家還要準備證照考試，示意圖。（資料照）

2025/04/12 00:20

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕銀行業光鮮亮麗的外表下，藏著不少基層員工辛酸。網友發文抱怨，在銀行任職9個月以來幾乎沒有私人時間，不僅日常被逼業績、忙到沒時間喝水、上廁所，回家還要準備證照考試。貼文曝光後，引起一票過來人共鳴。

前天網友在Dcard發文抱怨，自己進入銀行業約9個月，原以為逐漸習慣職場步調，沒想到一切只是短暫的假象。她指出，工作環境高壓，經常忙到沒時間喝水、上廁所，每天被逼著衝業績；回家後還要準備證照考試，不定期還得應對內部查核，幾乎沒有屬於自己的生活時間。

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原PO坦言，長期處於這樣的狀態，擔心再繼續下去可能會出現健康問題，甚至直言「想到要在這種高壓環境待一輩子就覺得好可怕」。她不禁自我懷疑「是不是自己太草莓」，並詢問其他前輩離開銀行業後都轉往哪些工作。

貼文曝光後，吸引一票過來人吐苦水，「我以前也很常憋尿、沒喝水，甚至沒吃午餐」、「薪水也沒有高外面多少。加班費不老實給，常常要打黑工，下班還要看線上課程，不算加班費」、「我有同事做得要死要活，眼睛都快青光眼，工作做不完把檔案寄回家用電腦繼續做。結果考績出來，是整個分行最低的」、「做過一年多，每次保全來都要搬好幾袋零錢，重的要命，還不時逼業績數字」。

另外，其他網友建議，「分行轉總行，不用業績壓力、不用面對臨櫃客人」、「如果不在意薪水變少的話，我有同事轉保險或證券內勤，不然就是轉成保險業務或房仲賺更多」、「從銀行轉國營，根本兩個世界」、「去證券總公司後勤，步調相對慢一些，也沒業績，完整午休一小時，不用面對臨櫃客人」。

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