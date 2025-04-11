談未來人才培育 葉丙成：讓學生嘗試冒險

教育部次長葉丙成今出席台大醫學院128週年院慶。（記者楊綿傑攝）

2025/04/11 19:41

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學醫學院今舉辦128週年院慶活動，教育部次長葉丙成受邀發表演說，他認為，台大醫學院及醫院是台灣的護國神山，但要培養新時代未來人才，老師的角色可以打造成教練，並具備讓孩子保有主體性、勇於嘗試冒險、不事事看成績及幫學生準備好一切等教育新思維。

葉丙成今以「百年賢路，秀異賢人為時出」為題發表演說，他指出，過去百年，台大醫的秀異賢人們總在台灣最關鍵之時挺身而出，是台灣的護國神山，而放眼未來，如何讓神山依然巍峨？如何代代有秀異賢人為時出？

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葉丙成指出，面對新科技快速演進的新時代，需要敢冒險開創新局的新世代，然而未來最大的風險是，學生不願再挑戰未知，如有個醫學系學生修他的課，卻因為成績可能A減拿不到書卷獎而放棄，他憂心很多學生能否接受未來更多挑戰及挫敗。

葉丙成還舉例，有個朋友是高中教師，孩子考上台大醫學系，到校參加家長日時，被一群家長邀請加入家長群組，竟然是為討論孩子未來可以修些甚麼課。他認為學生常因為爸媽過於關愛、照顧，以致於孩子被保護太好，喪失了自己主體性。

葉丙成提到，過去是學以致用，現在要談用以致學，先讓孩子上戰場，透過攻克挑戰，孩子產生成就感，增加自信之後，就能接受更多挑戰。因此要培養能面對挑戰 、有信心的孩子，就要有教育新思維。

葉丙成認為，要在新領域搶得先機，要快速建構知識體系，設計出好的挑戰，搭配非結構化學習，並讓學生嘗試冒險，不事事看成績決定，不再以幫學生準備好一切進行學習。而教師的新角色可以是一個教練，針對不同學生能力、目標設計個別化挑戰。

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