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    台南學甲高粱契作價、轉作獎勵金都調高 面積反減少原因曝

    學甲契作高粱全台最多，用以釀造高粱酒。（記者楊金城攝）

    學甲契作高粱全台最多，用以釀造高粱酒。（記者楊金城攝）

    2025/04/11 19:23

    〔記者楊金城／台南報導〕台南學甲第4年契作高粱目前陸續栽種中，今年轉作獎勵金1分地調高1000元，契作價也調高至1公斤25元，栽種面積卻只有申報795公頃，低於去年1105公頃，原因在於去年接連颱風後，硬質玉米種植、採收延後，使得高粱無法在今年一期作順力接續播種，導致高粱面積減少。

    金酒公司推廣契作釀酒用的國產高粱，台南市學甲區契作高粱面積全台最多。

    金酒委由學甲區農會與農民契作高粱，農會總幹事李曉軍今天（11日）指出，學甲契作高粱去年受到颱風災損，收成量只剩3成多，繳交量1038公噸，今年栽種剛好又遇上延後採收的硬質玉米，一期申報栽種高粱面積只有795公頃，比去年契作面積約少了310公頃。

    李姓農民指出，去年颱風接二連三，使得去年二期作硬質玉米延後栽種，採收也延後，目前有些玉米田還在採收中，連帶使得一期作高粱無法在硬質玉米採收後接著播種。

    高粱約在3月中至4月中旬播種，成長期要110天，農民說，如果未在合適節氣播種，高粱生長會受影響，愈晚種、收成愈減。

    農業部今年啟動「糧食產業全面升級計畫」，轉作雜糧的獎勵金1分地多1000元，像一期作高粱轉作獎勵金從原本1分地4500元調高至5500元，金酒今年也調高高粱契作價為1公斤25元，比以往多了4元，轉作高粱的收益增加，可惜有些農民趕不上播種；學甲區農會預定7月19日舉辦學甲高粱節，持續推廣國產高粱。

    台南學甲第4年契作高粱陸續栽種中，栽種面積比去年一期少了310公頃。（記者楊金城攝）

    台南學甲第4年契作高粱陸續栽種中，栽種面積比去年一期少了310公頃。（記者楊金城攝）

    學甲契作高粱栽種面積比去年一期少310公頃，與硬質玉米採收延後有關。（記者楊金城攝）

    學甲契作高粱栽種面積比去年一期少310公頃，與硬質玉米採收延後有關。（記者楊金城攝）

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