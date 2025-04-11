弱勢微型保險 屏東縣理賠金額已達1200萬

弱勢微型保險，提供弱勢及中低收入戶更好保障。（屏東縣政府社會處提供）

2025/04/11 18:49

〔記者葉永騫／屏東報導〕屏東縣政府攜手南山人壽慈善基金會為中低收入戶等弱勢，開辦「傷害」及「微型火災不便費用保險」，自105年開辦迄今，已有59位獲得理賠，金額突破1200萬元。

屏東縣政府自105年起推動傷害微型保險照顧弱勢民眾，為設籍於屏東縣15歲至75歲列冊低收入戶、中低收入戶者及15歲至60歲領有輕度、中度身心障礙證明者主動投保，若其於保險期間內不幸發生意外，導致失能或身故時，被保險人或受益人便可依保單條款獲得最高30萬元的保險金應急，讓弱勢民眾免於生活頓失依靠，微型傷害保險納保人數目前已超過4萬人，並有47位弱勢家戶獲得理賠。

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112年起縣府再攜手南山人壽慈善基金會，推出全國首張「微型火災不便費用保險」，主動為屏東縣之低收入戶及中低收入戶投保，其居住處所若不幸遭遇火災事故，將及時獲得每人定額8000元的火災不便理賠保險金，累計已有12位獲得協助。

縣府社會處長劉美淑表示，微型保險投保費用是由南山人壽慈善基金會全額捐助，迄今捐助保費已達4400萬元，弱勢家戶無需負擔任何費用，且由縣府主動協助符合資格者投保，而微型保險之對象為弱勢身份，設籍屏東縣的低（中低）收入戶或者是領有輕度或中度身心障礙證明的民眾，因故遭遇意外不幸亡故、致障失能或是低（中低）收弱勢家戶遭遇火災，都可就近洽詢鄉鎮市公所或屏縣府社會處（08-7320415轉5412鍾小姐）諮詢微型保險事宜。

弱勢微型保險，讓中低收入戶發生事故後也能獲得保障。（屏東縣政府社會處提供）

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