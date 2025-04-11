7年斥資4.7億 彰化社頭舊社排水整治全線完工

舊社排水中上游段加入綠化措施及生態工法，如砌石護岸工法等，這項工程也獲得勞動部優良工程金安獎優等。（記者陳冠備攝）

2025/04/11 19:52

〔記者陳冠備／彰化報導〕為解決田中、社頭山腳路地區長年淹水問題，彰化縣政府向中央爭取總經費4.7億元，辦理舊社排水排洪效能工程，包括拓寬3.13公里渠道及改建8座橋樑，工程自2018年5月動工，歷經7年終於完工，縣府今（11日）舉行竣工典禮，正式宣告全線整治完成。

舊社排水為社頭地區重要排洪通道，因早期多為土坡護岸，渠道寬僅約8至12公尺，排水效能有限，每逢強降雨來襲，山腳路地勢低窪一帶即積水成災，長期影響交通與民眾生活，2018年5月縣府辦理改善工程，同時一併改建舊社橋、太平橋等8座橋樑，提升排水通洪斷面，是彰化繼員林石笱排水全線完工後，又一條全線整治排水。

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彰化縣政府今日於太平橋舉行竣工典禮，彰化縣長王惠美、社頭鄉長蕭浚二等人與上百位鄉親到場同賀。王惠美表示，舊社排水全線整治完成，象徵縣府在提升地方防災能力、打造韌性城市上又邁出一大步。

王惠美說，過去，社頭舊社排水寬度不足，排洪不佳容易積水，對鄉親生活造成許多困擾，這次改善工程總長度約3.13公里，因此規劃兩期興建，並修復道路與增設路燈設施，提高通行品質，工程亦導入生態工法，在中上游設置綠化廊道與砌石護岸，結合水利與景觀功能，打造兼具防洪與宜居的河岸空間。

縣府水資處指出，該工程共改善3.13公里排水系統，橋梁包含人道橋、舊社一橋、文康二號橋及太平橋等8座，整體排洪斷面大幅提升，獲頒勞動部「金安獎」優等及縣府公共工程優質獎特優肯定，工程品質與效益兼具。

社頭舊社排水歷經7年整治，彰化縣府11日舉行竣工典禮，宣告全線整治完成。（記者陳冠備攝）

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