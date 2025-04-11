投入2000萬營造！嘉義布袋好美里休憩設施環境工程 完工

雲管處在布袋好美里設置的休憩設施。（雲嘉南管理處提供）

2025/04/11 19:59

〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處提升在地旅遊品質，投入2000萬元經費進行嘉義縣布袋好美里休憩設施暨周邊環境改善工程，日前竣工完成驗收，預計5月底至6月初啟用，由好美社區發展協會維管，可大幅提升好美沙灘周邊的遊憩服務功能，強化整體永續觀光動線。

雲嘉南管理處長徐振能表示，2022年公私協力推動好美里永續共存獲「全球百大目的地永續故事獎」後，為使成果能被更多人關注及持續投入推廣，雲嘉南管理處取得嘉義縣政府距離好美沙灘最近的土地，建置簡易遊客服務據點，提供廁所、簡易沖洗及遮蔭休憩，支持默默揮灑汗水為台灣守護土地的人們。

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徐振能說，藉由導入永續生態、永續旅遊的概念，雲嘉南管理處與嘉義縣政府合作，透過實地訪查、調查分析及遊客旅遊趨勢，發掘具觀光發展潛力的區域，透過活化地方產業特色、維護周邊環境並打造與地方融合公共設施，建構友善旅遊休憩服務環境。

雲嘉南管理處以「綠洲驛站」為概念，今年規劃好美里自然保護區內興建簡易遊客服務設施，提供如廁、導覽、休憩及活動集會等旅遊環境，同時串聯好美船屋、美漾森林及好美寮濕地等景點，提升遊憩品質。

整體休憩服務設施公廁規劃設計部分，提供友善各族群使用環境空間為目標，外觀格柵設計以仿竹材料施作，加入在地產業意象與蚵棚呼應，並增加露外遮陰性。

徐振能表示，未來將持續整合布袋商港、布袋老街、布袋濕地公園、好美寮社區與美漾森林等重要節點，透過低碳綠色運具串連成一條文化、生態與產業交織的觀光路線，吸引更多旅客支持在地永續經濟，實際參與守護海岸環境的行動。

舒適的公廁。（雲嘉南管理處提供）

布袋好美里的休憩設施。（雲嘉南管理處提供）

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