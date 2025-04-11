為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    投入2000萬營造！嘉義布袋好美里休憩設施環境工程 完工

    雲管處在布袋好美里設置的休憩設施。（雲嘉南管理處提供）

    雲管處在布袋好美里設置的休憩設施。（雲嘉南管理處提供）

    2025/04/11 19:59

    〔記者林宜樟／嘉義報導〕交通部觀光署雲嘉南濱海國家風景區管理處提升在地旅遊品質，投入2000萬元經費進行嘉義縣布袋好美里休憩設施暨周邊環境改善工程，日前竣工完成驗收，預計5月底至6月初啟用，由好美社區發展協會維管，可大幅提升好美沙灘周邊的遊憩服務功能，強化整體永續觀光動線。

    雲嘉南管理處長徐振能表示，2022年公私協力推動好美里永續共存獲「全球百大目的地永續故事獎」後，為使成果能被更多人關注及持續投入推廣，雲嘉南管理處取得嘉義縣政府距離好美沙灘最近的土地，建置簡易遊客服務據點，提供廁所、簡易沖洗及遮蔭休憩，支持默默揮灑汗水為台灣守護土地的人們。

    徐振能說，藉由導入永續生態、永續旅遊的概念，雲嘉南管理處與嘉義縣政府合作，透過實地訪查、調查分析及遊客旅遊趨勢，發掘具觀光發展潛力的區域，透過活化地方產業特色、維護周邊環境並打造與地方融合公共設施，建構友善旅遊休憩服務環境。

    雲嘉南管理處以「綠洲驛站」為概念，今年規劃好美里自然保護區內興建簡易遊客服務設施，提供如廁、導覽、休憩及活動集會等旅遊環境，同時串聯好美船屋、美漾森林及好美寮濕地等景點，提升遊憩品質。

    整體休憩服務設施公廁規劃設計部分，提供友善各族群使用環境空間為目標，外觀格柵設計以仿竹材料施作，加入在地產業意象與蚵棚呼應，並增加露外遮陰性。

    徐振能表示，未來將持續整合布袋商港、布袋老街、布袋濕地公園、好美寮社區與美漾森林等重要節點，透過低碳綠色運具串連成一條文化、生態與產業交織的觀光路線，吸引更多旅客支持在地永續經濟，實際參與守護海岸環境的行動。

    舒適的公廁。（雲嘉南管理處提供）

    舒適的公廁。（雲嘉南管理處提供）

    布袋好美里的休憩設施。（雲嘉南管理處提供）

    布袋好美里的休憩設施。（雲嘉南管理處提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播