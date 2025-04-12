沒結婚就該補貼全家？住院後「沒人來看」 他人間清醒：房子也沒我份

一名網友在受傷住院後才發現人情冷暖，引發共鳴。示意圖。（資料照）

2025/04/12 00:56

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕網友昨在《爆料公社》投稿分享自身經歷，感嘆自己40歲未婚、月收入穩定，每月進帳約10幾萬元，卻因多年來沒結婚、沒小孩，長期被家人視為理所當然的「提款機」。他透露，家中兄弟姊妹皆已成家、有小孩，而自己住在透天老宅中，從食材到水電幾乎都是他負責添購與繳納，結果去年因椎間盤手術住院時，竟無一人關心，讓他徹底清醒。

原PO指出，自己過去幾乎扛下家中許多經濟責任，母親還常灌輸他「沒結婚就該多分擔」的觀念。他本以為這樣默默付出能換來家人感激，沒想到住院那段期間，兄弟姊妹連探病都說忙，甚至叫他自己請看護，讓他首次真正體會到「只有他賺錢才有人理」，最後忍痛決定搬離老家，將錢花在自己身上，並強調「我知道以後房子也沒有我的份，還好我及時停損」。

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貼文曝光後，引發大批網友共鳴，直言，「真的是這樣啊，沒結婚沒生小孩的付出都是理所當然」、「主動付出的只會被當應該」一針見血表示，「我能說一句：摔得真好嗎？」、「不摔還不知道人真的這麼無情」或坦言，「跌倒是禍還是福真的很難說」、「有些家人，連路人都不如」。但也有不少網友溫情安慰，「還好醒了，未來對自己好一點」、「40歲還來得及照顧好自己」，紛紛鼓勵原PO趁早為自己規劃人生，不再當不被珍惜的工具人。

網友在《爆料公社》匿名投稿分享自身經歷。（翻攝臉書「爆料公社」）

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