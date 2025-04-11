彰化眼鏡業者結合信眾 捐獻15面金牌給「大甲媽」

彰化市眼鏡業者呂國郎（圖右二）、陳孫武（圖左一）集合友人，共同捐獻15面金牌給大甲媽。（記者劉曉欣攝）

2025/04/11 18:14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市宏恩眼鏡行業者陳孫武、呂國郎，感恩「大甲媽」多年來的保佑，今天與信眾共同捐獻15面金牌，市價超過20萬元，呂國郎更加碼捐出10萬元給大甲鎮瀾宮兒童家園。

大甲鎮瀾宮董事長顏清標表示，這家眼鏡行不是只有大甲媽遶境才捐獻，而是整年都在做好事。

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顏清標指出，呂國郎與岳父陳孫武所經營的眼鏡行，每年都會到兒童家園送上紅包與祝福，如果小朋友要配眼鏡，就會主動提供免費的配鏡服務，並把配好的眼鏡送到小朋友的手上。所以，不是只有「大甲媽」遶境彰化才有善行，平日就在做好事，這次捐出10萬元給大甲鎮瀾宮兒童家園，更是拋磚引玉。

呂國郎表示，這是他第6年獻上金牌給「大甲媽」，因為，原本妻子身體不適，在媽祖保佑下重拾健康，媽祖還賜給夫妻倆寶貝兒子，讓他非常感謝與感恩。

呂國郎集結友人一起獻上15面金牌，每面金牌為1錢重，15面金牌市價超過20萬元。呂國郎說，他是被媽祖照顧長大的孩子，如今有能力了，也要照顧媽祖的孩子。

彰化眼鏡業者與信眾，共同獻上15面金牌給「大甲媽」。（記者劉曉欣攝）

大甲媽今天遶境進入彰化市區，市區眼鏡行設立點心區，讓香客可以取用。（記者劉曉欣攝）

彰化眼鏡業者與信眾，共同獻上15面金牌給「大甲媽」。（記者劉曉欣攝）

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