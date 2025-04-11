別亂拍！這些機場「起降禁拍照」網驚：又長知識了

台灣軍民合用機場包括松山、澎湖、花蓮、台中、嘉義及台南6個。（資料照）

2025/04/11 19:08

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕拍機外風景可體驗不同視角，但有些機場可不能亂拍！一名網友分享，日前搭乘飛機從松山機場飛往澎湖，卻在飛機上聽到空服人員廣播提醒，飛機起降時「禁止拍攝」，對此讓原PO十分好奇，「第一次上飛機才發現不能拍照，為什麼呢？」貼文曝光後，內行網友透露，「因為是軍民合用機場才不能亂拍！」

網友在Dcard發文，搭乘飛機從松山機場飛往澎湖玩，沒想到登機後空服人員就開始廣播，飛機起降時都不能拍攝，只能等到飛機升空後才可以拍照，讓原PO感到困惑，「第一次知道台灣機場在飛機上不能拍照，要升空後才可以，是為什麼呢？」

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貼文曝光後，引起網友討論，「上次搭日航飛松山機場，日航沒有提醒不能拍照，我在飛機上還被隔壁一個大叔罵超兇」、「小時候去清泉崗搭飛機就被科普了！軍民兩用的都這樣」、「其實全球的軍民兩用機場都有類似規定，並不是台灣限定」」。另外，內行網友指出，「軍民合用機場管制區內不得攝影，未經許可不得測量、攝錄影、描繪及用望遠鏡觀察！除松山外還有澎湖馬公、台中清泉崗、台南、嘉義、花蓮」。

根據《要塞堡壘地帶法》規定，自基點起算到外方3000至4000公尺內，未受有國防部之特別命令，或經要塞司令之許可，不得進行測量、攝影、描繪、記述等，關於軍事上的偵查事項。

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