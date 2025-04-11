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    12日起申報！高雄水蜜桃、改良芒果寒害 現金救助每公頃10萬元

    改良種芒果結果率不佳，預估整體產量減少約6成。（高市農業局提供）

    改良種芒果結果率不佳，預估整體產量減少約6成。（高市農業局提供）

    2025/04/11 18:01

    〔記者蔡清華／高雄報導〕今年初連續低溫，造成改良種芒果（土芒果之外）、水蜜桃授粉不良、著果不佳及無籽果等損害；農業部4月11日公告納入現金救助項目，每公頃救助10萬元，12日起至25日受理農民申報。

    高市改良種芒果種植面積約1622公頃，主要在六龜區335公頃、桃源區256公頃及阿蓮區148公頃等；水蜜桃種植面積約45公頃，以那瑪夏區40公頃為主。

    近來農業局及各區公所收到農民反映，因低溫較長導致結果率不佳，預估整體產量改良種芒果減少約6成，水蜜桃減少約3成，農業局近日邀集高雄區農業改良場、農糧署與區公所確認災情，並分別於4月8、9日函文向中央爭取救助，農業部於4月11日公告納入現金救助項目，改良種芒果及水蜜桃救助額度為每公頃10萬元。

    農業局長姚志旺提醒，請受災損失達2成以上之農友，可先利用「農產業天然災害現地照相APP」拍照，並務必於25日前（假日得不受理），持身分證、印章、農會存款簿及土地所有權狀或土地使用同意書等相關文件，儘速向受災地區公所申辦現金救助，農友復耕若需低利貸款，亦可洽當地農會辦理。

    低溫水蜜桃減少約3成。（高市農業局提供）

    低溫水蜜桃減少約3成。（高市農業局提供）

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