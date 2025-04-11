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    台北自來水事業處徵才 月薪上看55K

    台北自來水事業處今年度徵才月薪上看55K，報名時間只到4月16日。（台北自來水事業處提供）

    台北自來水事業處今年度徵才月薪上看55K，報名時間只到4月16日。（台北自來水事業處提供）

    2025/04/11 17:55

    〔記者何玉華／台北報導〕搶人！台北自來水事業處今年度徵才月薪上看55K，表現優異者還可晉級，5年後百萬年薪不是夢，報名時間只到4月16日，招考類科包括土木工程、化學工程、企業管理及資訊處理等共22名，及技術士（含身心障礙類別）16名，總名額38名、備取63名。

    北水處表示，近2年平均錄取率約9.2%、技術士平均錄取率約30.2%。 北水處指出，新進四級工程師月薪約5萬5595元，新進助理工程（管理）師及一級工程（業務）員月薪約4萬5955元，新進技術士月薪約3萬2080元，表現優秀者有望5年後月薪分別達7萬3510元、6萬2485元及4萬3020元。

    北水處表示，除了月薪，還有績效獎金最高2.4個月、考核獎金1個月、不休假獎金，等同每年可領15.4的月；以表現優秀的四級工程師為例，有望一次晉薪約4000元，第1年年薪即達約88萬元，5年後年薪上看115萬元，還有定期員工健檢、休假旅遊補助、員工多元休閒活動、職場保母等健全福利及友善職場措施，另為方便考生準備，官網除甄試訊息，還有提供各類科歷屆試題。

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