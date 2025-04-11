台南永康火車站北側土地變更 轉為產業專用區

台鐵台南永康車站北側總面積11.737公頃的土地，都市計畫變更轉型為產業專用區等，並將設公園、停車場等公共設施。（台南市都發局提供）

2025/04/11 17:59

〔記者劉婉君／台南報導〕因應台鐵台南永康火車站南側發展腹地不足及民眾長年反映飼料廠異味等問題，台南市都市發展局推動永康車站北側總面積11.737公頃土地的都市計畫變更，轉型變更為產業專用區等，將導入研發服務、工商服務、運輸倉儲及交通轉運等，並增設公園、綠地與停車空間。

都發局表示，永康車站北側土地都市計畫變更，除規劃產業專用區6.848公頃，並配合中油公司使用需求，於省道南側保留清管站專用區0.225公頃；另有公園、綠地、廣場、停車場及計畫道路等公共設施用地4.664公頃，後續將由地政局啟動市地重劃，辦理公共設施開發工程。

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都發局指出，考量永康車站前站發展腹地不足，蔦松一街規劃將拓寬為20公尺，預留未來車站轉向增設後站與連通南側中山路的可能彈性，大幅強化開發區的交通服務條件。

全案已於3月3日起公告發布實施，詳細內容可至市府都發局閱覽計畫書圖，或至都發局網站首頁/公告事項/都計發布實施/「變更高速公路永康交流道附近特定區計畫（第4次通盤檢討）（第10階段）」查詢。

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