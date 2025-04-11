苗栗縣半數衛生所沒有醫生 獅潭、南庄2偏鄉6、7月後也「歸零」

苗栗縣半數衛生所無醫生，獅潭、南庄2偏鄉6、7月後也沒有醫生。圖為苑裡衛生所。（記者蔡政珉攝）

2025/04/11 18:32

〔記者蔡政岷／苗栗報導〕苗栗縣政府衛生局統計，目前半數鄉鎮市衛生所無醫師進駐，位置較偏僻且人口高齡化較明顯的獅潭鄉與南庄鄉6、7月後公費醫生服務期滿，也將離開，屆時有11個鄉鎮市衛生所沒有醫生。

苗栗縣政府衛生局統計，目前包括西湖、頭屋、苑裡、大湖、三灣、公館、卓蘭、銅鑼、頭份等鄉鎮市衛生所沒有醫生服務，雖然頭份市、苑裡鎮、公館鄉等醫療院所較多，而大湖鄉也有醫院，但對鄉親而言，衛生所缺乏醫生確實為一大問題。

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衛生局說，衛生所缺乏醫生，歸納主要有兩大問題，首先為較現實的薪資待遇，在縣內鄉鎮市衛生所服務薪資可能約8到9萬，對於不少醫生來說，與在大醫院工作或是自行開業的同業相較確實不如。而苗栗縣僅有泰安鄉衛生所因屬於衛福部核定的偏遠山地地區，可以領到較多補貼，但是同樣屬於原住民聚集較多的南庄鄉被歸類為平地，醫師無法領到獎金，而人口高齡化的獅潭鄉等地亦同。

衛生局指出，不少醫生仍希望精進自身醫療技術，提升專業能力，但是在鄉鎮市衛生所服務，服務項目有限，不比在大醫院工作的同業有較多接觸不同案例病人的機會，也是衛生所難以留住醫生原因。

衛生局同意衛生所醫生可以申請到教學醫院等處學習，希望彌補缺點。可是待遇問題，衛生局坦言，只能盡量爭取公費醫生到苗栗縣內的衛生所服務。

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