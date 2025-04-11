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    大學生投入罷免藍委連署 教育部：尊重學生表達意見權利

    大學生投入罷免藍委連署，台灣青年民主協會、台灣大學黃姓學生在民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人陪同下舉行記者會，指遭打壓公民個人言論自由。（資料照，記者劉信德攝）

    大學生投入罷免藍委連署，台灣青年民主協會、台灣大學黃姓學生在民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人陪同下舉行記者會，指遭打壓公民個人言論自由。（資料照，記者劉信德攝）

    2025/04/11 17:31

    〔記者林曉雲／台北報導〕多所大學的學生自主投入大罷免立委連署行動，教育部今（11日）回應表示，教育部尊重學生表達意見之權利，依循民主法治精神，進行理性溝通以形成公共意見。

    台灣青年民主協會、國立台灣大學黃姓學生今（11日）在民進黨立委黃捷、范雲、張雅琳等人陪同下舉行記者會，指他在臉書發文，表達願意協助收集罷免國民黨立委傅崐萁的二階連署書，卻遭某大學教授等人言語羞辱與人身攻擊，甚至有人打電話到學校辦公室抗議，意圖打壓公民個人言論自由。

    而近日也有國立政治大學學生在校內圖書館1樓設置罷免連署站，引起網路熱議。校方以圖書館是學習重地，所有活動應事先提出申請，並勸導不能為特定政治團體宣傳；另，國立清華大學也陸續有學生投入罷免藍委連署行動。

    教育部表示，尊重學生表達其意見之權利，依循民主法治精神，進行理性溝通以形成公共意見，學生在校內活動係屬大學自治事項，宜由各大學檢視其校內相關規定為之。

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