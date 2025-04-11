童年回憶「思樂冰」回歸卻沒人買！網點出「這2點」關鍵

網友發文說，雖然思樂冰重新回歸，卻很少在超商內看到有人購買。示意圖。（資料照）

2025/04/11 22:59

陳定瑜／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕思樂冰以便宜又大碗的特點，讓不少學生放學後必喝一杯，成為許多人童年回憶。網友發文說，雖然思樂冰重新回歸，卻很少在超商內看到有人購買。文章曝光後，引起網友熱議，許多人認為價格過高、健康意識抬頭，是熱度不再的關鍵。

網友昨日在PTT以「思樂冰怎麼走到這一步」為題發文提到，以前思樂冰很受歡迎，常看到很多學生會喝；結果後來撤掉沈寂一段時間，直到前陣子終於捲土重來。然而原PO指出，現在思樂冰的熱度似乎不如從前，即使是夏天也很少看到有人在超商內購買，路上也沒什麼人在喝。

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文章曝光後，吸引網友紛紛留言，「每十年復活一次的商品」、「年輕人不知道這個了吧」、「現在選擇太多了」、「現代大家都知道那就是冰沙了」、「貪婪的人太多，裝的滿出來，灑的到處都是」、「你等夏天再說吧，全家的冰淇淋都賣翻了」、「現在路上手搖店多競爭口味多」。

其中，不少人認為價格是風潮不再的主因，「重點就賣太貴，明明成本超低硬要賣那鬼價格」、「太貴，以前一杯才多少錢」、「回到以前大杯價格就會很熱門了」、「糖漿水賣50，盤」、「以前便宜，現在貴得嚇死人」、「太貴，一杯30應該很有生意」、「太貴，火鍋店讓你喝到飽的東西要賣你50」、「以前思樂冰特大杯25，還能抽獎1元就能買」。

另外，也有人指出與現代提倡健康有關，「太甜，出個0熱量會比較吸引人」、「色素加糖，年輕人喝多了不健康，也不能調整甜度，誰要喝」、「現在都要喝無糖的，誰要喝那些糖水冰」、「現在健康吃的風潮有帶上來」、「現在台灣人沒那麼愛喝含糖飲料了」、「太甜，出個0熱量會比較吸引人」。

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