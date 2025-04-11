響應世界自行車日 嘉市4/26鐵馬道活動暖場

去年到嘉市參與「來嘉BIKE訪」車友，沿著世賢路環市自行車道騎乘體驗活動。（資料照）

2025/04/11 17:31

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕響應世界自行車日，嘉義市推出「來嘉BIKE訪，騎出好交情」活動開跑，首場暖場活動將於4月26日在嘉油鐵馬道南京路站登場，14日至23日開放報名；重頭戲5月25日千人主場騎乘活動將於蘭潭舉行，現場提供總價值超過2萬元的摸彩獎項。

市府觀光新聞處長張婉芬說，嘉市擁有完善的YouBike2.0系統，設置196個租借站與1486輛車，並搭配25公里的環市自行車道，成為騎行愛好者的天堂；今年活動不僅挑戰體能，更結合運動、旅遊和在地特色，讓大家在健身的同時，也能深入了解嘉義的獨特魅力。

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活動也將邀請人氣IP「大白熊」與「爽爽貓」組成「最嘉拍檔」宣傳代言，讓活動增添更多趣味與互動。

首場暖場活動將於4月26日上午10時至下午4時，在嘉油鐵馬道南京路站盛大登場，採線上預約與現場報名雙軌進行，完成指定路線任務並拍照打卡的參加者可獲得限量500份「獨嘉包裝三明治冰餅」，14日上午10時至23日下午3時止，在「嘉市好旅行」臉書粉絲專頁開放報名，名額有限。

重頭戲5月25日上午8點半千人主場騎乘活動將於蘭潭舉行，現場有精美紀念品與總價超過2萬元的摸彩獎項，完成騎行民眾還能獲得聯名T-shirt和紀念毛巾等好禮。

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