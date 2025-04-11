中山大學生控罷免文宣遭撕除 校長發聲了：捍衛師生言論自由

中山大學撕下學生在校內張貼的罷免文宣，遭控侵害民主自由的精神。（記者許麗娟攝）

2025/04/11 17:23

〔記者許麗娟／高雄報導〕大罷免潮在全國遍地開花，中山大學近日有學生自主在校內設置連署站，張貼僅寫「罷免是最後唯一合法、和平的方式」的文宣，卻遭檢舉及校方撕下，劉姓學生會長發文譴責校方嚴重侵害民主自由的精神，校長李志鵬也回應，竭力捍衛師生的言論自由。

劉姓學生會長指出，中山大學有同學自主在校內設置連署站，同時張貼相關文宣，文宣內容僅寫「罷免是最後唯一合法、和平的方式」，並未強調支持或反對罷免誰，卻遭檢舉應該要撤下。這不僅不妥，更嚴重侵害民主自由的精神，呼籲中山大學切勿將此文宣撕下，理性、和平的溝通與交流在校園中亦是高等教育重要的環節。

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劉姓學生會長強調，站在大學端的角度，應該要保障言論自由，每個人的言論都應該要被保障，無論你支持哪一邊，支持誰應該被罷免，都應得以在校園這塊自由的地方，理性的互相溝通與彼此說服，反對校方將討論罷免的文宣撕除，認為不論是支持還是反對的言論都應該要被保障，並說明「政治不介入校園」是指政治力不干涉學校的教學自主與言論自由。

對此，校長李志鵬回應，對於海報被撤除深感遺憾，民主社會選舉、罷免是公民的基本政治權利，大學生已經享有投票權，自然也有罷免的權利。任何關於投票、罷免的言論，不論支持或反對，只要不涉及侮辱、毀謗或歧視都是政治言論自由的表現。

李志鵬說，鼓勵學生獨立思考，勇於發表對社會議題的看法，也竭力捍衛師生的言論自由，校方將會進一步了解事發原委，並避免類似情事再次發生。

中山大學學生會長認為學生張貼的文宣並未強調支持或反對罷免誰，卻被校方撕下，認為侵害民主自由的精神。（擷取自學生會長臉書）

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