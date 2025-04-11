花蓮港奇萊鼻海岸景觀廊帶道路完工 串聯燈塔、四八高地、七星潭

花蓮港奇萊鼻大道。（台灣港務公司提供）

2025/04/11 17:20

〔記者吳亮儀／台北報導〕台灣港務公司今天（11日）宣布，已完成花蓮港奇萊鼻海岸景觀廊帶道路新建工程，並命名「奇萊鼻景觀大道」，往南串聯未來海洋資源博物館、花蓮觀光漁港及花蓮港觀光遊憩碼頭再延伸南北濱公園，往北串聯奇萊鼻燈塔、四八高地及七星潭風景區等景點，可帶動區域共榮觀光產業發展。

港務公司表示，花蓮港奇萊鼻景觀大道道路南起港濱路，北至奇萊鼻海岸景觀廊帶港區界線，總長860公尺，依道路交通安全相關規範設置交通相關設施以及夜間照明，並已向台電公司申請新設道路用電。

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港務公司表示，預計台電公司在4月中供電後，邀集花蓮縣政府、花蓮縣警察局花蓮分局、花蓮縣警察局交通隊、花蓮港務警察總隊及交通部航港局東部航務中心進行道路開通前會勘，確認交通相關設施以及夜間照明符合法規規定後通車，另花蓮港務分公司已規劃於奇萊鼻景觀大道沿線設置CCTV進行全方位全時段的監控，藉以預防潛在發生的危害。

港務公司表示，花蓮港現朝客貨並重發展，部分基地正透過都市計畫變更為觀光遊憩使用；景觀大道通車後，將提供旅客便捷安全通行空間，帶動花蓮港及周邊地區，例如台肥、台泥廠區及花蓮漁港觀光轉型，型塑具特色的海洋資源遊憩環境，進而吸引民間業者進駐投資，提升地方及港口整體開發效益。

花蓮港奇萊鼻大道全景。（台灣港務公司提供）

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