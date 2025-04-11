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    柳營重溪國小打造生命教育樂園 收養浪浪、多元動物照護

    重溪國小打造生命教育樂園，從收養流浪貓、狗到蟑螂、陸龜，多元動物照護，學習尊重生命。（重溪國小提供）

    重溪國小打造生命教育樂園，從收養流浪貓、狗到蟑螂、陸龜，多元動物照護，學習尊重生命。（重溪國小提供）

    2025/04/11 17:16

    〔記者王涵平／台南報導〕重溪國小打造生命教育樂園，從收養流浪貓、狗到蟑螂、陸龜，多元動物照護，學習尊重生命。

    台南市柳營區重溪國小申請教育部關懷動物生命教育計畫，在校園內建立小型動物天堂，除了原本收養的1隻流浪狗和兩隻流浪貓，更飼養各種特色動物，包括很會學人講話的灰鸚鵡、活潑可愛的兔子、來自馬達加斯加的蟑螂、緩慢爬行的陸龜等。

    最引人注目的是，學校特別以精確溫控方式飼養甲蟲，安置在改裝的冰箱中，恆溫維持在23度，創造最適合甲蟲生長的環境，學校更自行孵育金雞，讓學生體驗生命誕生的奇蹟。

    私立貝特幼兒園中班的小朋友今天到重溪國小參訪，體驗與動物互動的樂趣，陳芋安小朋友直呼最喜歡小白兔，因為很可愛，拿胡蘿蔔餵牠們吃很好玩。卓品妤小朋友則對馬達加斯加蟑螂特別感興趣。負責導覽的重溪國小學生連士強覺得導覽非常有意思。

    教導主任謝璨鴻，希望透過多樣化的動物照顧經驗，讓學生理解與動物相處的正確方式，同時學習尊重所有生命的重要性。學校特別開設生態研究社團，讓對動物有興趣的學生能在課餘時間深入觀察和照顧動物夥伴，學習生態與環境的密切關係。校長吳建邦強調，期待透過多元的動物照護經驗，培養學生的愛心與同理心，並內化到日常生活中。

    重溪國小打造生命教育樂園，從收養流浪貓、狗到蟑螂、陸龜，多元動物照護，學習尊重生命。（重溪國小提供）

    重溪國小打造生命教育樂園，從收養流浪貓、狗到蟑螂、陸龜，多元動物照護，學習尊重生命。（重溪國小提供）

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