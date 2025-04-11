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    北市新增3處室外場所禁菸 世壯運北市26場館戶外全面禁菸

    台北市立天母棒球場（附圖）、台北體育園區、台北市立網球中心之室外場所，自5月1日起全面禁菸。（記者林承鴻攝）

    台北市立天母棒球場（附圖）、台北體育園區、台北市立網球中心之室外場所，自5月1日起全面禁菸。（記者林承鴻攝）

    2025/04/11 17:06

    〔記者林承鴻／台北報導〕雙北世壯運將於5月17日登場，為維護民眾不吸二手菸之健康權益，台北市衛生局於4月8日新增公告「台北體育園區、台北市立天母棒球場、台北市立網球中心」之室外場所，自5月1日起實施禁菸措施，總計台北市26處競賽場館周邊戶外區域全面禁菸。

    台北市衛生局表示，違規吸菸民眾含使用電子煙及加熱菸，可處2000元至1萬元罰鍰。世壯運共61處室內、外場館遍布全國6個縣市，分別是台北市26處、新北市22處、桃園市6處、台中市1處、新竹縣2處及宜蘭縣4處，61處場館均禁菸，其中44處場館周邊戶外區域禁菸。

    北市衛生局表示，會在賽會期間加強執行稽查取締工作，並請場館管理單位落實自主管理、巡視勸導違規吸菸者。另外也提醒民眾，在場館觀看精采刺激競賽、為選手熱情加油時，務必遵守禁菸規定；另請不吸菸的民眾，如看到有人在禁菸區域吸菸時，協助加以勸導，才能落實營造無菸賽會環境。

    有關「2025雙北市界壯年運動會」場館禁菸資訊，可至台北市政府衛生局菸害防制專區「2025雙北市界壯年運動會」官網/宣導事項查詢。

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