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    宜蘭市文昌宮19日辦祈福 贈送350份好禮

    隨著考季將至，宜蘭市公所與宜蘭市文昌宮將於19日上午9點聯合舉辦祈福活動，邀請考生與家長一起向文昌帝君虔誠祈禱。（宜蘭市公所提供）

    隨著考季將至，宜蘭市公所與宜蘭市文昌宮將於19日上午9點聯合舉辦祈福活動，邀請考生與家長一起向文昌帝君虔誠祈禱。（宜蘭市公所提供）

    2025/04/11 17:01

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕隨著考季將至，宜蘭市公所與宜蘭市文昌宮將於19日上午9點聯合舉辦祈福活動，邀請考生與家長一起向文昌帝君虔誠祈禱，期盼考試順利、金榜題名，現場還會贈送「文昌護佑祈福禮」，象徵智慧加持與考運順遂，限量350份。

    宜蘭市文昌宮位於舊城區，創建於1818年，有200多年歷史，主祀文昌帝君，每逢考季就會吸引許多考生前去祈求考試順利，香火相當鼎盛，市公所和文昌宮也長年於考季前舉辦祈福活動，儀式結束後，開放考生自由參拜。

    宜蘭市長陳美玲說，今年以「文昌護佑祈福—HOLY 100 厚哩滿分」為主題，希望透過充滿溫暖與祝福的儀式，以及「文昌護佑祈福禮」的加持，讓考生在備考過程都能獲得安心力量，同時讓民眾深入了解考試文化的內涵。

    祈福現場也會準備「祈福籃」，包含芹菜（象徵勤勞、勤學）、蔥（象徵聰明）、蒜（寓意勝算）、菜頭（象徵好彩頭）等極具意義供品，由考生親自向文昌帝君獻祝。

    另外，還會限量發放文昌護佑祈福禮，內有「眾神加持袋側肩包」、「文昌蔥明餅」、「魁星包中茶」、「厚哩滿分筆袋」、「文昌智慧筆」、「文昌平安符」及「朱熹穩中包零錢包」等好禮，限量350份，1人限領1份，現場將於早上8點發放號碼牌，9點50分領取好禮。

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