瓏山林實業董事長林芯嬡挹注5年500萬獎助學金 台大醫學院頒感謝狀

瓏山林實業董事長林芯嬡捐贈5年500萬獎助學金，台大醫院院長倪衍玄頒授感謝狀。（記者楊綿傑攝）

2025/04/11 17:03

〔記者楊綿傑／台北報導〕台灣大學醫學院今舉辦128週年院慶，也頒發感謝狀予捐助5年500萬元「光榮雲林獎助學金」的瓏山林實業董事長林芯嬡，院方表示，該筆獎助學金將用於資助表現優異與家境清寒學生；林芯嬡則謙稱都是來自已故父親，聯邦集團創辦人林榮三的教導，對於能付出一己之力感到榮幸。

台大醫學院128週年院慶包括教育部政務次長葉丙成、台大副校長張上淳、台大教務長王泓仁、台大醫院院長吳明賢等都到場致意。葉丙成更直呼台大醫院及台大醫學院是台灣百年來最重要的「護國神山」。今天院慶也頒發「光榮雲林獎助學金」及「黃少南教授捐贈杜聰明院長墨寶2幅」得感謝狀，並表揚優秀師生。

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台大醫學院院長倪衍玄即將卸下院長一職，他致詞時表示，過去6年得到很多優秀人才幫忙，都能配合台大的精神繼續往前走，實現跨領域的教育、加強國際化。在學校每天生活周圍都是亮點，師生都多才多藝，且這些才藝都是最厲害的，很令人驚訝景仰，能跟這些人一起作伴很幸運。

林芯嬡感性提到，父親聯邦集團創辦人林榮三在世的時候秉持「取之於社會，用之於社會」的理念，也影響到自己，而台大醫學院確實是台灣護國神山，能有這個機會為這裡付出一點力量，是一種榮幸。「非常感恩父親給我這麼好的資糧，讓我能夠為台灣這塊土地盡一點心力」。

台大醫學院表示，5年500萬元的獎助學金是每以每年100萬元方式，捐助給學士後護理系的學生，包括表現優異、家境清寒者都包含在內。院方感謝這項捐助，能帶給護理系學生很大的幫助，因此特別於院慶時予以表揚。

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