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    美國新關稅衝擊鬼頭刀產業 漁業署提3大政策因應

    漁業署長王茂城（右2）今天赴蘇澳區漁會主持「因應美國加徵關稅我國鬼頭刀產業支持方案座談會」。（記者王峻祺攝）

    漁業署長王茂城（右2）今天赴蘇澳區漁會主持「因應美國加徵關稅我國鬼頭刀產業支持方案座談會」。（記者王峻祺攝）

    2025/04/11 16:54

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕美國新關稅衝擊台灣水產，其中鬼頭刀外銷美國占七成，漁民憂心未來恐影響出口，農業部漁業署長王茂城今天到產地之一的宜蘭召開說明會，表示將祭出金融週轉金支持、外銷獎勵穩定美國市場，及提升船艙冷鍊設備銷往歐洲聯盟等政策因應，並坦言沒有所謂「保價收購」，目前就是先把貨拉出去，暢通外銷管道。

    漁業署長王茂城今天赴蘇澳區漁會主持「因應美國加徵關稅我國鬼頭刀產業支持方案座談會」，會前受訪強調，不管美國加徵關稅是10%或32%，外銷成本都相對墊高，行政院給農業部180億元預算因應，其中水產部門約30億元。

    王茂城說，鬼頭刀主要產地有宜蘭蘇澳的南方澳、台東新港及屏東東港，平均年總產量達5000多公噸，外銷美國占70%，針對加徵關稅因應，將有金融支持、外銷獎勵措施及提升船艙冷鏈設備等3項作法。

    他說，業者面對關稅成本的提高，外銷、加工、生產過程均需週轉金，農業部會協助減免1.5%利率，並祭出獎勵協助持續穩住美國市場，另透過設備更新提升競爭力，符合歐盟出口標準，暢通更多元的外銷管道。

    至於外界關注是否啟動保價收購，王茂城坦言因為關稅降到10%，現階段最重要就是把貨拉出去順利銷往美國，若外銷管道暢通，國內不應該還會發生庫存問題。

    蘇澳區漁會總幹事陳春生說，南方澳鬼頭刀產量約占全國30%，漁民憂心關稅加重絕對會影響出口，但危機就是轉機，會協助向政府爭取全額補助改善漁業設施，解決眼前難題。

    美國新關稅調整衝擊台灣水產，其中鬼頭刀外銷美國占七成，漁民憂心恐影響出口。（民眾提供）

    美國新關稅調整衝擊台灣水產，其中鬼頭刀外銷美國占七成，漁民憂心恐影響出口。（民眾提供）

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