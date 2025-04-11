《大埤鄉志》編纂團隊發現 鄧麗君出生地應是這裡

《大埤鄉志》編纂團隊與地方召開座談會，各篇章撰稿人說明過去幾個田野調查發現。（記者黃淑莉攝）

2025/04/11 16:44

〔記者黃淑莉／雲林報導〕《大埤鄉志》編纂工作去年7月啟動，撰稿團隊經過8個多月田野調查有不少新發現，今（11）日邀集地方各界人士召開第一場地方座談會，人物篇編纂人黃清龍分享2個重大發現，分別為被尊稱為「台灣孔子」沈光文的後代在大埤豐岡開枝散葉、已故知名歌手鄧麗君的出生地是在大埤。

今天座談會由大埤鄉長林森寳、鄉志編纂計畫主持人東海大學特聘教授、副校長劉正共同主持，各村村長及社區理事長、各團體負責及地方士紳等，出席踴躍。學校校長林森寳指出，《大埤鄉志》編纂計畫委託東海大學執行，去年7月啟動，預計3年完成，鄉志就像是人有祖先及身分證，把地方的歷史詳細記錄，像傳家之寶一樣一代傳一代，對於內容要求一定要正確，寧缺勿濫，他會嚴格把關。

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編纂團隊指出，《大埤鄉志》分為地理篇、歷史篇、政事篇、經濟篇、社會篇、教育篇、宗教禮俗篇、文化篇及人物篇，經過8個多月的田野調查有不少有趣發現，例如發現荷蘭時期的古錢幣及大砲、沈光文後代在豐岡開墾、鄧麗君在大埤出生等。

黃清龍說，被尊稱「台灣孔子」南明時期的文人沈光文，來台後期都在善化致力於教育工作，但其後代的拓荒地則是在現今斗南及大埤豐岡村，其後代有在大埤開枝散葉，有意把豐岡的祖厝變成沈光文紀念館。

另一個重要發現，鄧麗君的出生地應該是在大埤鄉，早年在大埤就有這樣傳聞，團隊訪查當年接生鄧麗君助產士的後代及鄰居，因當年出生沒立即報戶口，因鄧的父親工作關係調動到褒忠鄉，田野調查初步也可證實。

學校校長林森寳指出，《大埤鄉志》編纂計畫委託東海大學執行，去年7月啟動，預計3年完成，鄉志就像是人有祖先及身分證，把地方的歷史詳細記錄，像傳家之寶一樣一代傳一代，對於內容要求一定要正確，寧缺勿濫，他會嚴格把關。

《大埤鄉志》編纂團隊與地方民眾召開座談會，地方人士出席踴躍關切。（記者黃淑莉攝）

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