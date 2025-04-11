現代量子力學100年 科教館辦科普市集

現代量子力學誕生100年，國立台灣科學教育館明後天舉辦「2025世界量子日科普市集」。（取自科教館官網）

2025/04/11 16:48

〔記者林曉雲／台北報導〕量子力學已發展出半導體、網路科技和通訊工具、GPS、核能、太陽能、磁浮列車、雷射手術、醫學影像等，4月14日為世界量子日（World Quantum Day），今（114）年是現代量子力學誕生100週年，國立台灣科學教育館首度與台灣物理學會、物理研究推動中心合作，明後兩天舉辦「2025世界量子日科普市集」，用最簡單有趣的方式，協助民眾輕鬆認識量子。

科教館長劉火欽說明，國內與量子研究相關的研究單位設計互動攤位，2天市集、3場主題講座、2場「遊戲開始-物理篇」特映暨座談、1場演示活動及1場量子井字棋全國決賽，以深入淺出的方式，帶領大家深入了解量子物理的奧秘。

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量子力學自 20 世紀初發展以來，已成為現代科技的重要基礎，世界量子日的選定，來自於普朗克常數 h ≈ 4.14×10-15 eV·s ，象徵量子力學的核心概念；聯合國教科文組織（UNESCO）則發起今年為「國際量子科學與技術年」（IYQ），由世界各地的科學機構、學術團體和教育機構舉辦講座、工作坊、科學展覽與公開對話，讓更多人了解量子的奇妙世界，並啟發下一代投入科學研究。

科教館「世界量子日科普市集」近20個互動攤位，以最淺顯易懂的方式介紹量子，從量子計算、量子通訊到日常生活中的量子技術，而系列講座、影展及演示活動，則從科學史發展，談到量子技術於當前的應用。

首場講座由「QuBear量子熊」團隊以幽默淺顯方式，對談「疾風怒濤的英雄繪卷：量子力學100年」，探討量子科學百年的發展脈絡，從理論奠基至當前應用，一同回顧量子革命的歷史軌跡，並展望未來可能的突破與應用。

另舉辦「遊戲開始-物理篇」特映，物理學教授深入探討劇情中「量子糾纏」的科學概念，包括量子物理、時間與認知的交錯，以及科技如何影響未來，而「量子井字棋全國決賽」12名選手也將齊聚科教館，角逐第一屆全國總冠軍，並開放民眾體驗「OOXX」井字遊戲加入「量子特性」會如何改變結果。

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