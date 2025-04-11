桃園坐月子到宅服務3個月內上線 初期補助弱勢家庭

2025/04/11 16:28

〔記者謝武雄／桃園報導〕隨著社會變遷，坐月子中心如雨後春筍般的冒出，但費用動輒1、20萬元，弱勢家庭無法負擔，許多縣市推出「月嫂」服務，由受過訓練月嫂提供產婦月子餐、居家護理等服務；市議會昨由婦幼發展局工作報告，多位議員都很關心桃園市是否跟進；局長杜慈容說，目前已經在規劃中，預計3個月內上線，初期以弱勢家庭為主。

杜慈容說，專業的月嫂必須像坐月子中心提供各項服務，包含協助新生兒照顧、產婦照顧、簡易家務及月子餐製作，目前已針對新住民部分開設「月嫂人才培訓班」，上課時數202小時，預計招收40名學員。

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杜慈容說，初期是針對弱勢家庭提供一定時數補助，至於補助的細節包含時數、金額及服務內容，會參考其他縣市規劃，實施過程中也會進行滾動式檢討。

市議員于北辰、吳進昌、陳韋曄、謝美英、周玉琴都很關心月嫂執行情形：于北辰、吳進昌認為，不是所有人都有錢住月子中心，月嫂服務可以讓產婦得到喘息機會，也能維持生活品質；謝美英、周玉琴說，很多新手媽媽碰到新生兒手忙腳亂，不會抱也不敢幫忙洗澡，專業月嫂就可發揮作用。

陳韋曄說，高雄市是生育津貼（3萬元）與坐月子到宅服務（月嫂）服務二擇一，讓家庭有更多選擇，而第1胎月嫂提供120小時到宅服務、第2胎160小時、第3胎240小時，而中、低收入戶則是兩項都可以領，也達到照顧弱勢目的。

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