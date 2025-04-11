為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    桃園坐月子到宅服務3個月內上線 初期補助弱勢家庭

    2025/04/11 16:28

    〔記者謝武雄／桃園報導〕隨著社會變遷，坐月子中心如雨後春筍般的冒出，但費用動輒1、20萬元，弱勢家庭無法負擔，許多縣市推出「月嫂」服務，由受過訓練月嫂提供產婦月子餐、居家護理等服務；市議會昨由婦幼發展局工作報告，多位議員都很關心桃園市是否跟進；局長杜慈容說，目前已經在規劃中，預計3個月內上線，初期以弱勢家庭為主。

    杜慈容說，專業的月嫂必須像坐月子中心提供各項服務，包含協助新生兒照顧、產婦照顧、簡易家務及月子餐製作，目前已針對新住民部分開設「月嫂人才培訓班」，上課時數202小時，預計招收40名學員。

    杜慈容說，初期是針對弱勢家庭提供一定時數補助，至於補助的細節包含時數、金額及服務內容，會參考其他縣市規劃，實施過程中也會進行滾動式檢討。

    市議員于北辰、吳進昌、陳韋曄、謝美英、周玉琴都很關心月嫂執行情形：于北辰、吳進昌認為，不是所有人都有錢住月子中心，月嫂服務可以讓產婦得到喘息機會，也能維持生活品質；謝美英、周玉琴說，很多新手媽媽碰到新生兒手忙腳亂，不會抱也不敢幫忙洗澡，專業月嫂就可發揮作用。

    陳韋曄說，高雄市是生育津貼（3萬元）與坐月子到宅服務（月嫂）服務二擇一，讓家庭有更多選擇，而第1胎月嫂提供120小時到宅服務、第2胎160小時、第3胎240小時，而中、低收入戶則是兩項都可以領，也達到照顧弱勢目的。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播