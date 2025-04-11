衝浪潛水享受人生後再工作 台東已有逾百位外國數位遊牧民族

國發會今副主委詹方冠說，台灣推動「遊牧台灣」，台東是很多外國人嚮往之地。（記者黃明堂攝）

2025/04/11 16:30

〔記者黃明堂／台東報導〕國家發展委員會推動的數位遊牧計畫，並宣示2025年為台灣數位遊牧元年，認為台東的大自然及人文是外國人過數位遊牧生活首選之地，目前己有100多位國外的數牧遊牧民族住在台東，享受工作與生活的平衡。

國發會今天與縣政府與共同舉辦「遊牧台灣-台東啟航」儀式，啟動台東作為數位遊牧示範場域。副主委詹方冠說，「數位遊牧」在數位科技發達的代，可以兼顧工作及生活，成了很多人嚮往的工作方式。中央政府正在跟民間合作，未來4年會將高速運算能力提高到20倍，這是吸引全球數位人才的誘因，但生活上的平衡也很重要，要讓數位人才也能同時享受台灣生活的好處。

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詹方冠說，台東具有城市的便利，又有很棒的自然環境及多元文化，本來就是外國人喜愛的長居之地，目前掌握到的外國數位遊牧民族有100多人，中央會透過數位簽證上的便利、打造在地便利環境，及與國際遊牧社群合作，吸引各多遊牧人士。

縣府表示，台東自110年起積極與全球數位遊牧者連結，透過邀訪與在地體驗，成功吸引許多遊牧者多次回訪，他們棲身在都蘭等地，一早衝浪、潛水，享受人生再開始工作；112年啟動數位遊牧TTNomad平台，至今累積超過120位遊牧者註冊，提供在地資源資訊，促進遊牧者與在地產業交流。在此基礎上，台東獲國發會擇定為數位遊牧元年示範場域，成為台灣推動數位遊牧的重要據點，也在台東大學台東校區設置服務據點，提供生活協助與英語諮詢服務，提升數位遊牧友善環境。

台東縣政府也與日本數位遊牧官民促進會簽署合作備忘錄，將共同推動數位遊牧計畫，透過行銷合作、經驗交流與人才共享，建立台日遊牧人才巡迴機制，促進國際數位遊牧者的流動與交流。

國發會今天與縣政府與共同舉辦「遊牧台灣-台東啟航」儀式，安排杵音文化藝術團表演。（記者黃明堂攝）

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