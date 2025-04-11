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    4/13小心中國境外空污 環境部籲戶外要戴口罩

    環境部表示，週日將有境外空污污染源，台灣多地區空品達到橘色提醒等級，部分地區會達到紅色警示。（資料照）

    環境部表示，週日將有境外空污污染源，台灣多地區空品達到橘色提醒等級，部分地區會達到紅色警示。（資料照）

    2025/04/11 16:24

    〔記者楊媛婷／台北報導〕民眾外出要注意空品，環境部今（11日）表示，隨中國內蒙古地區出現沙塵暴，研判13日鋒面通過後，東北季風伴隨中國沙塵影響台灣空氣品質，全台多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，預估當天晚間沙塵影響逐漸趨緩，空氣品質好轉至普通等級。

    環境部表示，今日於中國內蒙古地區觀測PM10小時濃度達2000~3000微克/立方公尺，13日清晨鋒面通過後，東北季風伴隨中國沙塵影響台灣空氣品質，中國東部沿海污染物亦會伴隨傳輸至台灣，預估北部地區PM10小時濃度達200~300微克/立方公尺，PM2.5小時濃度將達30~40微克/立方公尺，全台空氣品質多為橘色提醒等級，西半部局部地區短時間達紅色警示等級，但幸好當天晚間沙塵暴趨緩後，空品就有機會好轉到普通等級。

    環境部表示，因應空品變化，已通報地方環保局提前啟動應變措施，要求縣市針對大型工廠強化防制設備操作、營建工地加強污染防制措施，針對交通熱區執行柴油車及老舊車輛攔檢作業，並加強河川揚塵好發區實施水覆蓋等防制措施。

    環境部提醒，在空氣品質不佳的時期，應盡量減少外出，若要外出建議配戴口罩防護，提前做好防護。

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