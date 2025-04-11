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    頭份及竹南2特定區整併 4/21、4/22辦兩場說明會

    苗栗縣政府整合「竹南科學園區暨周邊地區特定區」計畫相關區域。（苗栗縣政府提供）

    苗栗縣政府整合「竹南科學園區暨周邊地區特定區」計畫相關區域。（苗栗縣政府提供）

    2025/04/11 16:17

    〔記者張勳騰／苗栗報導〕雖然國土計畫已延後實施，考量竹南、頭份地區在整體發展已有一致方向，以「竹南科學園區」為整合發展核心，苗栗縣政府已將兩特定區整併為「竹南科學園區暨周邊地區特定區」，上月公告實施，苗栗縣政府工商發展處21及22日分別在竹南鎮及頭份市舉辦說明會，說明計畫內容。

    工商發展處指出，因應未來國土計畫實施，加上竹南及頭份地區發展趨勢，因而將原「高速公路頭份交流道附近特定區」及「新竹科學園區竹南基地暨周邊地區特定區」整併為「竹南科學園區暨周邊地區特定區」，並立即啟動通盤檢討程序，重新審視都市計畫架構及內容，突破個別區域發展藩籬，聚集整體發展能量，作為驅動竹南、頭份地區支援產業擴展之推進動能。

    針對這項通盤檢討已完成公開展覽草案，相關計畫草案書圖2日起在頭份市公所、竹南鎮公所及苗縣府工商發展處都市計畫科公開展覽30日；21日下午2點在竹南鎮公所三樓大禮堂、22日下午2點於頭份市公所中山堂舉辦說明會，邀請關心地方發展的鄉親參加。

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