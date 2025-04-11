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    開搶啦！台南「四季辦桌」春季場 明起開放報名

    台南總鋪師四季辦桌，春季場由洪廚宴席洪俊男（右4）及田園庄宴席陳志安（左4）率先登場。（記者王姝琇攝）

    台南總鋪師四季辦桌，春季場由洪廚宴席洪俊男（右4）及田園庄宴席陳志安（左4）率先登場。（記者王姝琇攝）

    2025/04/11 16:11

    〔記者王姝琇／台南報導〕2025台南總舖師四季辦桌春季場，由總鋪師洪俊男、陳志安聯手祭出台日創意辦桌料理，將於26日在德元埤荷蘭村席開100桌（每桌1萬元），明起開放報名。

    台南市去年舉辦「臺南400宴」席開488桌名額秒殺，今年延續熱潮再推出四季辦桌，邀辦桌南霸天阿勇師擔任推廣大使，春季場由洪廚宴席洪俊男（阿俊師）及田園庄宴席陳志安（阿安師）聯手，以台南春季食材為核心，融合總舖師創意巧思，為每位饕客呈現台南經典辦桌的獨特魅力。

    宣傳活動現場，阿俊師與阿安師端出「龍蝦虎皮捲壽司」、「九孔綠竹筍沙拉」2道創意料理，讓現場來賓品嚐，九孔與綠竹筍嚐得到鮮甜、Q彈口感，龍蝦虎皮捲壽司則是採用後壁稻米、將軍蘆筍、柳營鮮奶做的虎皮捲等食材組成，令人垂涎三尺！

    市長黃偉哲表表示，大廚們發揮創意的無菜單料理，選用來自台南當季蔬果、水產及畜產，尤其是「台灣鯛」作為必選題，將看似平價台灣鯛變成美味創意料理呈現給大家；另有後壁稻米、柳營鮮奶與紫茄、六甲筍殼魚、將軍蘆筍與紅蘿蔔、七股白蝦，及高檔食材龍蝦、鮑魚、紅蟳等。

    觀旅局長林國華指出，四季辦桌春季場將於明日中午開放ibon售票系統報名。緊接著春季場後，再由蔡瑞成、周榮棠、盧正治、邱聰彬、李益仲、高振文等總鋪師連番上陣，讓台南辦桌文化透過在地四季食材持續傳承，帶給民眾不同的味蕾體驗。

    阿俊師與阿安師端出「龍蝦虎皮捲壽司」、「九孔綠竹筍沙拉」2道創意料理。（記者王姝琇攝）

    阿俊師與阿安師端出「龍蝦虎皮捲壽司」、「九孔綠竹筍沙拉」2道創意料理。（記者王姝琇攝）

    台南總鋪師四季辦桌春季場席開100桌，以「台灣鯛」作為食材必選題。（記者王姝琇攝）

    台南總鋪師四季辦桌春季場席開100桌，以「台灣鯛」作為食材必選題。（記者王姝琇攝）

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