北捷檢討府中站落軌死亡事故 司機批北捷卸責令人心寒

有台北司機發文貼出4月5日落軌事件內部檢討公告，控訴北捷甩鍋推卸責任，令人心寒，指自己盡可能保持專業但免不了有些惶恐。（圖取自Threads/zivenpeng）

2025/04/11 16:12

〔記者林承鴻／台北報導〕台北捷運板南線府中站本月5日晚間發生落軌死亡事件，一名女子翻越月台門後遭列車撞擊，不治身亡。有北捷司機發文貼出內部公告，控訴北捷甩鍋推卸責任，令人心寒，指自己盡可能保持專業但免不了有些惶恐。北捷回應，事件後均會全面檢視相關流程與作業環節，將指派主管加強說明溝通，避免同仁誤解。

該公告標題為「04/05 事件檢討與精進」，內容寫到，「列車因事故或前車事件處理而異常停滯，應主動無線電回報行控列車停滯位置，以免造成延誤事件或未處理當事件發生」。另也提到，「車門隔離應熟悉電路、氣路隔離開關位置及車門故障排操作程序，電磁閥按鈕小不易操作，請同仁應依正常程序執行故障排除或隔離」。

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一名自稱當日在板橋站外做旅客疏散的司機在社群平台Threads發文指出，發生跳軌事件時，他依行控中心指示停車等候，也持續對車廂旅客告知現況並安撫，結果公司卻甩鍋到他身上，說他不主動積極回報停滯狀況，造成旅客滯留車廂時間過久。

該司機說，在站長前往維修走道時，他持續監聽無線電並對車廂旅客做軌道疏散預告廣播，同時持續留意站長尋找可供疏散的位置，在第一時間就前往進行車門隔離。

該司機表示，他盡可能保持專業但免不了有些惶恐，也承認在車門隔離步驟有些錯亂，但還是很快開啟車門，隨後前往第6節查看是否還有旅客滞留，並請旅客協助疏散。

該司機說，「第一線人員是人不是機器」，就算有再多的SOP也不可能完全遵照。他說，現在公司放大他的瑕疵，還提出各種質疑甚至甩鍋，怎麼不讓人心寒？更表示，「看來我選擇離職是對的」。他說，會發文是對於北捷一直以來缺乏彈性，對於現況不尊重第一線人員而發聲之心情抒發，並非對侵入軌道事件的扛責與卸責。

台北捷運公司表示，肯定當日所有現場同仁在第一時間掌握狀況並積極處理，讓旅客能夠快速且安全地疏散，對於表現良好的同仁，會予以考核加分。

北捷表示，為確保旅客安全及系統穩定，事件發生後，公司均會全面檢視相關流程與作業環節，並提供同仁經驗分享，對於本次公告內容，公司將指派主管加強說明溝通，避免同仁誤解。

貼文下方有民眾留言，指行控中心明明就看得到列車停在哪邊，應該要下達正確指令給司機員，反而出包下錯指令，把責任推給司機員。也有人說就事論事，任何人沒遵守SOP，都應該檢討。

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