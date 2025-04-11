竹北勝利七、八街改單行不等莊敬七街橋蓋好 將加快延伸至自強北路

竹北市勝利七街、勝利八街目前實施莊敬一路至莊敬北路區間的單向行駛，但莊敬北路至自強北路區間仍維持雙向通行，因此莊敬北路口存有車流轉向衝突問題。（記者廖雪茹攝）

2025/04/11 16:06

〔記者廖雪茹／新竹報導〕因應新竹縣AI智慧園區廠商員工進駐而衍生車流，縣府規劃竹北市勝利七街、勝利八街分兩階段改為單向行駛；交通旅遊處今（11）日表示，單行道第一階段實施兩週來行車效率提升，民眾普遍支持第二階段儘快上路，因此將不等莊敬七街新闢橋梁，下週就會邀集竹北市公所等討論二階延伸至自強北路。

交旅處表示，AI園區預計將引進就業人口約5456人，尖峰每小時將衍生交通量約3515至3725輛車次，今年先進駐約1500名員工，3月中已完成勝利七街、八街第一階段莊敬一路至莊敬北路區間的單行道工程。分為勝利七街往東、勝利八街往西單行，同時配合跨豆子埔溪之莊敬一路橋往南、智慧路橋往北單行，形成逆時針單循環動線。

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自推行至今，大幅簡化莊敬一路與勝利七、八街路口號誌時相及車流動線，且改善路口壅塞瓶頸。經過調查，平日上午尖峰時段車流動線節省時間約40%至62%，行車時間約3分鐘以內。

不過，由於勝利七、八街於第二階段的莊敬北路至自強北路區間仍維持雙向通行，因此莊敬北路口主要瓶頸點，仍存有車流轉向衝突問題，致勝利七、八街車道未能最佳化使用；尤其，勝利八街一段易壅塞回堵。因此在昨晚舉辦的二階單行道說明會中，在地里長和議員大多支持儘快推動二階。

交旅處長陳盈州表示，勝利七街、八街單向行駛原欲等到莊敬七街橋蓋好後實施，但為加快腳步，決定不等橋蓋好，即推動二階延伸至自強北路。二階上路後預期可讓莊敬北路口的交通動線更順暢，也可重新配置勝利七、八街道路斷面，將人行動線、卸貨臨停及停車空間一併調整，完善人行環境及提升行車安全。

工務處表示，莊敬七街新闢橋梁總工程經費3600萬元，工期約1年，已向內政部國土管理署爭取生活圈道路交通系統建設計畫（市區道路）補助，全案已在3月14日審議完畢，待中央核定即可著手委託設計監造招標作業。

因應新竹縣AI智慧園區廠商員工進駐而衍生車流，新竹縣政府規劃竹北市勝利七街、勝利八街分兩階段改為單向行駛，勝利七街往東、勝利八街往西單行。（記者廖雪茹攝）

新竹縣政府交通旅遊處處長陳盈州（中站立者）表示，勝利七街、勝利八街單行道第一階段實施後行車效率提升，民眾普遍支持第二階段儘快上路，因此下週就會邀集竹北市公所等討論二階延伸至自強北路。 （記者廖雪茹攝）

竹北市勝利七街、勝利八街單向行駛說明會中，與會的在地里長和議員大多支持儘快推動延伸至自強北路 。 （記者廖雪茹攝）

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