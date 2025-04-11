離岸風電機越來越多 台中港要新建海堤增加腹地

南填方區填築現況。（圖由港務公司提供）

2025/04/11 16:12

〔記者吳亮儀／台北報導〕離岸風電機越來越多，台灣港務公司今天（11日）說明，因應離岸風電等相關港埠產業發展需求，以及港區長期疏浚所產生大量土方去化問題，港務公司台中分公司推動「台中港填方區新建海堤工程」。

港務公司說明，計畫目的在建置封閉水域回填空間，提供港區維護浚挖土方的收容與去化，同時創造可供離岸風電相關產業進駐的腹地，進一步推動台中港成為離岸風電產業的重要據點。

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台中港務分公司代理總經理陳中龍表示，近年台灣地區離岸風電產業蓬勃發展，已由傳統塔架式風機轉往浮式風機發展，對於組裝與儲存風機的空間需求日益提升，帶動對深水碼頭的需求。

「台中港填方區新建工程」由台灣世曦工程顧問股份有限公司規劃設計及監造管理，並由宏華營造公司進行施工；工程自112年5月31日開工，已在去年11月15日完成10公頃場地點交作業，後續另分別預計在今年12月底完成累計36公頃的場地填築及明年12月底完成累計50公頃的場地填築，以提供風電廠商營運需求。

工程特色採圍堤I沉箱（長30m*寬30m*高23.5m），是目前國內最大型沉箱，其重量高達1萬3千噸。為此施工團隊採用陸工法製作沉箱，並透過台車頂升技術，將沉箱平穩移至可載重2萬噸的浮台船宏升號，再透過縝密拖航計畫，確保沉箱在台中港每年10月至隔年3月惡劣海氣象下，仍可安全運輸至儲存區。

沉箱出塢拖航至至儲存區暫存。（圖由港務公司提供）

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