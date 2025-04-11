南投首批青年住宅開箱 中籤民眾今起看屋

南投縣青年住宅第一期興建45戶，11日起供中籤民眾看屋。（記者張協昇攝）

2025/04/11 15:56

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣首批青年住宅（第一期）完工，今（11日）起供中籤民眾看屋，第一天即有多位中籤民眾前來看屋，有看屋民眾表示，雖然臥房空間略小，但每間房間都有落地窗或大面積開窗，採光相當不錯。縣府預計在4月26日至5月4日辦理選屋，希望能儘早完成交屋，讓青年朋友入住屬於自己的第一個家。

南投縣政府為吸引青年留鄉、返鄉發展，在南投市文化路興建的第一期青年住宅，共興建45戶，其中3房型36戶、4房型9戶，每戶售價含車位約從771萬餘元到981萬餘元不等（約市價8成），供設籍南投縣18至45歲民眾申購，有476位符合資格民眾提出申請，透過抽籤方式抽出正取及備取各45位，已有3位正取民眾放棄承購，依規通知備取民眾，今起供中籤民眾看屋。

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首日看屋，即多位中籤民眾帶著親朋好友前來看屋，看屋民眾表示，雖然臥房空間略小，但小家庭已夠用，且每間房間都有落地窗或大面積開窗，採光相當不錯，尤其位於1樓的房型還有獨立門戶及前後庭院，但售價就比較高。

南投縣政府建設處表示，第二期青年住宅，目前工程進度已達4.24%，縣府目前也正在草屯及竹山規劃興建青年住宅，其中草屯青年住宅將規劃2、3房型搭配，預計蓋45戶。

投縣首批青年住宅，每間房間都有落地窗或大面積開窗，採光相當不錯。（記者張協昇攝）

南投縣首批青年住宅1樓房型有專屬庭院。（記者張協昇攝）

南投縣首批青年住宅廚房。（記者張協昇攝）

南投縣首批青年住宅浴室。（記者張協昇攝）

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