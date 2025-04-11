嬌聯公司社長高原豪久親 贈新北市200萬元生理用品及紙尿褲

嬌聯公司贈新北市200萬元生理用品及嬰幼兒和成人紙尿褲。（記者翁聿煌攝）

2025/04/11 15:58

〔記者翁聿煌／新北報導〕新北市嬌聯公司響應「新北市好日子愛心大平台」，11日由嬌聯日本總公司社長高原豪久，率領台灣嬌聯公司董事長洪振輝、總經理楊國柱等幹部，至市府捐贈價值200萬元的女性生理用品、嬰幼兒及成人紙尿褲，由副市長劉和然代表受贈，這些用品將轉贈社福機構和校園，造福弱勢婦女民眾。

高原豪久表示，今年是總公司成立60年，也是台灣分公司成立40周年，嬌聯是日本專門製造生理用品和紙尿褲最悠久的公司，嬌聯自2021年底，為響應新北市月經平權政策，和市府攜手合作開始捐贈女性生理用品，同時公司員工擔任企業志工，也看到許多弱勢的嬰幼兒和臥床的失能者有紙尿布的需求，於是也提供嬰幼兒和成人紙尿褲。

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劉和然表示，市長侯友宜市長11日上午剛好率隊搭機到日本訪問，考察東京和西武巨蛋，以做為新北市興建巨蛋的參考，新北市基於平權觀念，不管對於性別、身障等弱勢都是同樣照顧，感謝嬌聯公司響應新北市月經平權，消除月經貧窮的政策，捐贈生理用品，迄今含這次捐贈已高達近千萬元的生理用品和紙尿布。

社會局長李美珍表示，獲贈的生理用品會分配至性別友善廁所，以及偏區的學校。嬰幼兒紙尿布會轉送給寄養家庭、育幼機構、教養院等；成人紙尿布則會轉送老人長照單位，透過私公協力，共同提升弱勢民眾生活照顧品質。

嬌聯公司日籍社長高原豪久（左）親贈新北市200萬元生理用品及嬰幼兒和成人紙尿褲，由副市長劉和然（右）受贈。（記者翁聿煌攝）

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