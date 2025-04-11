暢通動線、打造香蕉隧道！ 集集火車站自行車道翻新迎客

南投集集火車站前自行車道大翻修，除了整平鋪面、暢通動線，還打造香蕉意象隧道，成為一大亮點。（記者劉濱銓攝）

2025/04/11 16:01

〔記者劉濱銓／南投報導〕南投集集火車站是集集鎮必遊景點，火車站前自行車道去年投入3000萬元整修，不僅移除雜亂設施、暢通動線，還以在地農產為主題，打造香蕉意象隧道，自行車道完工後，已讓站前景觀變得煥然一新，集集鎮公所表示，自行車道未來將規劃更多觀光活動，春節也會作為集集燈會主燈區，盼讓更多民眾體驗集集嶄新自行車道。

集集鎮公所指出，集集火車站前自行車道相當出名，假日常吸引遊客騎單車漫遊，以前一旁還有環鎮小火車行駛，步道上則有花台盆栽、座椅，以及單槓等，休閒與景觀設施相當多元，雖然方便遊客與居民使用，但也導致自行車道動線變得不明確，容易造成徒步民眾與自行車騎士搶道的安全疑慮。

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去年向日月潭風景區管理處爭取自行車道翻新，投入3000萬元移除花台、座椅維持動線暢通，還把老舊的鋪面重新整平，讓自行車道變得更加寬闊，還打造香蕉造型的隧道，讓民眾可停留休憩、拍照打卡，成為自行車道亮點之一。

公所說，嶄新自行車道翻修完成後，將會在此舉辦健走等觀光活動，甚至一年一度的集集燈會主燈區，也會從市區的假日廣場移師至站前自行車道，讓遊客可在筆直平整的廊道，漫步燈海欣賞璀璨花燈。

南投集集火車站前自行車道投入3000萬元整修，不僅移除雜亂花台、單槓等設施，還重做鋪面，讓自行車道變得更加平整開闊。（記者劉濱銓攝）

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