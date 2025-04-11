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    雲林農產進軍星馬 開拓國際市場

    雲林縣府與馬來西亞連鎖超市NSK集團簽訂合作備忘錄（MOU），在超市內設置雲林良品專區，銷售17款雲林優質農產加工品。（雲林縣府提供）

    雲林縣府與馬來西亞連鎖超市NSK集團簽訂合作備忘錄（MOU），在超市內設置雲林良品專區，銷售17款雲林優質農產加工品。（雲林縣府提供）

    2025/04/11 15:48

    〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林縣府接連與新加坡昇菘超市、馬來西亞連鎖超市NSK集團簽訂合作備忘錄（MOU），分別販售台灣生鮮蔬果及農產加工品，開拓台灣農特產品的國際市場，增加農民收益。

    雲林縣長張麗善4月7日率領雲林11家業者及各鄉鎮農會的優質農產品參加8日至11日的新加坡食品展，同時參訪新加坡昇菘超市、生鮮蔬果進口商東源EG及馬來西亞NSK集團等，爭取打開新加坡、馬來西亞市場。

    縣府農業處長魏勝德指出，東源EG年營業額超過1億新加坡幣，目前雲林生鮮蔬果透過東EG鋪貨到新加坡NTUC超市每年約有200萬噸，這次與昇菘超市簽署MOU，昇菘除從昨天到17日舉辦「台灣食品節推廣會」，未來也將販售台灣頂級農產品，讓新加坡消費者可以品嘗到優質台灣農產。

    在農產加工品方面，雲林縣府也與馬來西亞NSK集團簽訂MOU，該集團超市設置雲林良品專區，銷售17款優質農產加工品，包括虎尾農會香酥花生、玉米碾米的米餅、阿甘薯叔的地瓜脆片、豐喜食品的水果果凍等。

    魏勝德說，雲林為農業大縣，生鮮蔬果、農漁畜產品、各類農漁畜產加工琳琅滿目，縣府品質把關認證的「雲林良品」不只要在國內打開通路，更要開拓國際市場，讓世界看見雲林農業實力，增加農民收益。

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