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    教育部攜手台灣設計研究院 4大學輔諮中心完成改造

    虎尾科技大學的改造團隊「十作設計」，為優化動線與氛圍，重新劃分諮商與辦公區域。（圖由教育部提供）

    虎尾科技大學的改造團隊「十作設計」，為優化動線與氛圍，重新劃分諮商與辦公區域。（圖由教育部提供）

    2025/04/11 15:52

    〔記者林曉雲／台北報導〕每4個大學生就有1人尋求心理諮商，為使空間成為校園心理支持的力量，教育部攜手台灣設計研究院，推動「大專校院輔導諮商空間改造計畫」，首批國立虎尾科技大學、國立台東大學、淡江大學、文藻外語大學4校完成改造，結合空間設計與輔導諮商的心理專業，打造支持心理健康的場域。

    衛福部統計，15歲至24歲青年10大死因中，自我傷害占比25％、排名第2，其中女性自傷死亡占比34.4％。中華民國諮商心理師公會全國聯合會去（113）年公布大學生壓力調查結果，23.1％學生有憂鬱傾向。

    教育部政策鼓勵下，各大學從111年起推動「心理健康假」，去（113）年學生輔導法亦修法，增加輔導人力，從1（輔導人員）比1200（學生）改成1（輔導人員）比900（學生）。

    教育部學特司說明，校園心理健康議題日益受重視，輔導諮商需求持續攀升，為營造更友善的諮商環境，教育部委託台灣設計研究院，於去（113）年啟動「學美．耕心—大專校院輔導諮商空間改造計畫」，首年已完成改造4所大學，今（11）日安排實地訪視。

    虎尾科技大學的改造團隊「十作設計」說明，為優化動線與氛圍，重新劃分諮商與辦公區域，確保各空間的獨立性，並運用視覺設計強化空間識別度，引導個案進入諮商流程，並在個別諮商室融入半戶外自然元素，搭配柔和中性色調與弧形天花板，減少壓迫感，提升舒適度。

    虎尾科大校長張信良表示，原有的輔導空間載體逐漸不堪負荷，台灣設計研究院與十作設計團隊多次造訪討論，讓學校能擁有兼具美學與實用的諮商空間，為學生輔導增加了視覺與心靈的美感體驗。

    此外，文藻外語大學改造團隊「暁房子創意設計」則將諮商室設置在等候區旁，避免個案穿越辦公區的不適感，牆面選用溫暖的鵝黃色並搭配綠色植栽，營造柔和、安全的空間氛圍，提升隱私與放鬆感。

    文藻校長莊慧玲表示，團隊以美學教育精神，打造出更療癒且富有質感的空間，呈現出該校向以學生為核心，尊重個人尊嚴、接受個別差異、激發個人潛能、為生命服務的教育精神，讓學生能被看見、被理解、被承接。

    教育部攜手台灣設計研究院，首批4所大學輔諮中心改造完成。（圖擷取自台灣設計研究臉書）

    教育部攜手台灣設計研究院，首批4所大學輔諮中心改造完成。（圖擷取自台灣設計研究臉書）

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