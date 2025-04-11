蝴蝶蘭銷美佔4成 將轉中小苗出口降低成本

農業部次長胡忠一（左2）、農糧署長姚士源在與蘭花產業業者會談前，接受媒體訪問。（記者楊媛婷攝）

2025/04/11 15:31

〔記者楊媛婷／台北報導〕美國是我國蝴蝶蘭最大外銷市場，佔總體外銷量4成，農業部今（11）日邀業者與談，農業部次長胡忠一會前表示，美國將關稅暫時調降為10%後，坦言有鬆一口氣，指出將更健全冷鏈延長花卉保鮮期，也會讓原本是大苗出口到美國再行培育的台灣蝴蝶蘭，轉型成中小苗時就出口，降低成本。

國內蝴蝶蘭栽種面積達260公頃，一年產值約61億元，其中出口產值為49.4億元，去年出口到美國的蝴蝶蘭產值約19.7億元，占總體蝴蝶蘭外銷市場約4成，胡忠一表示，原本台灣蝴蝶蘭輸美為0關稅，美國關稅4月2日調整為32%時當然有受衝擊，隨目前又於90天內暫調降為10%後，台灣蝴蝶蘭仍然跟市場主要競爭對手荷蘭可以比肩。

請繼續往下閱讀...

胡忠一進一步指出，目前美國市場一株荷蘭蝴蝶蘭比台灣蝴蝶蘭平均便宜0.2美元，兩者間的價差並不大，台灣的蝴蝶蘭因為品種好加上研發能力強取得優勢，對於關稅變局除提供業者擴大貸款額度與利息補貼，並加強國內外市場行銷外，尤其美國市場可能轉為疲軟後，將轉向開拓日本、加拿大等市場，另為降低業者成本，未來台灣蝴蝶蘭也會傾向如荷蘭一樣用中小苗模式到美國生產，但台灣在美國接力生產的基地不如荷蘭大，因此會善用台糖在加州生產基地。

台北花卉產銷股份有限公司總經理張堂穆表示，目前國內蝴蝶蘭價格平穩，國外訂單因為都是2個月前就已經下定，之前業界會比較緊張是關稅32%時，部分蝴蝶蘭苗還在海上，進退不得，但現在降為10%後已經暫時解套，至於價格變動，因蘭花從培育到長成約需3個月的時間，加上關稅談判等，最快要等3個月後才會見真章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法