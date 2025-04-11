三重公寓磁磚凌晨突脫落波及6車 工務局：已列都更案處理

三重某公寓大樓磁磚外牆掉落，6輛機車遭波及道路已恢復通行。（圖由工務局提供）

2025/04/11 15:10

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市三重區永安北路一段11巷某處公寓建築，今（11）日凌晨2時12分發生牆面磁磚大面積脫落事件，大片建材從高處剝落至地面，導致下方6輛機車受損，所幸未造成人員傷亡。警方接獲通報後，立即封鎖現場並通知車主，後續由工務局與區公所聯合前往勘查排除，另外，該建築物於2022年即已被核定為高氯離子鋼筋混凝土建物，已於今年3月核定都更案，後續建商將辦理申請建照及拆照 。

新北市工務局表示，接獲通報後即刻派員勘查，現場磁磚掉落範圍波及雨遮，並有部分區域疑似有進一步掉落風險，已橫向聯繫市府違章建築拆除大隊協助進行後續處置，並於今晨拉設封鎖線，以確保現場人車安全。

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市議員彭佳芸則說，此案已進入都更程序，且已選定建商，但仍然發生嚴重的壁磚掉落事件，市府對於已選定建商至開始拆除這段銜接期，應要求建商視個案做好安全防護，如攔截網或足夠的警告標示，甚至有遮簷的簡易人行道等，保障市民安全。

彭佳芸表示，近期房地產景氣放緩，世界經濟不穩定，加上缺工缺料恐影響建商開工率，市府也應有效督促建商縮短開工前的準備期。

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