今年澎湖丁香魚禁採期延長 4/20起至6/1止

澎湖丁香魚禁捕期，今年延長時間。（記者劉禹慶攝）

2025/04/11 15:30

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖縣政府農漁局因應近年異常氣候對海洋生物的影響，並基於保護丁香魚產卵母魚必要性，經蒐集漁汛資料、廣納漁民意見及考量漁民高度的自主管理意識，決議將今年丁香魚禁漁期延長為4月20日起至6月1日止，並劃設自主管理禁漁區。

澎湖丁香魚漁業的永續發展，為澎湖縣政府與漁民所共同關注。長年以來，漁民透過觀察漁汛及漁獲狀況建立自主管理機制，除了配合法定禁漁期之外又具備彈性的自主禁漁期。今年經縣府邀集農業部水產試驗所澎湖漁業生物研究中心、農業部水產試驗所沿近海漁業生物研究中心、澎湖區漁會、白沙鄉公所與產銷班漁民共同協商，採納漁民提議試辦自主延長禁漁期，藉此讓丁香魚有更為充足的生長空間，應對異常氣候的影響。

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另外採納漁民及水試所研究建議，今年丁香魚禁漁期間（4月20日起至6月1日止），澎湖北部1浬海域將劃設為自主管理禁漁區，籲請從事燈火作業之漁船（棒受網、焚寄網）避免進入該海域作業，提供魚群安定的生息環境。

澎湖縣政府農漁局表示，澎湖丁香魚產業雖面臨漁民高齡化、營運成本上升，又因為漁場多具有暗礁且漁撈技術需多年累積，入行門檻高導致產業有後繼無人的現象，然而澎湖丁香魚源自純淨海域的優良品質，且具備補鈣、健腦、護心血管等營養價值，仍具備市場競爭力，而漁民的自主漁業管理機制，亦為友善漁業與海洋環境保護的具體展現，為澎湖生產的丁香魚增添品牌價值。

澎湖丁香魚品質遠近馳名，因此要資源永續。（記者劉禹慶攝）

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