醫美糾紛與日俱增 市議員耿葳揭北市合法業者169家卻無處查

台北市長蔣萬安赴議會進行施政報告並接受議員質詢。（記者田裕華攝）

2025/04/11 15:49

〔記者甘孟霖／台北報導〕醫美風氣愈來愈興盛，也因此衍生許多醫療糾紛。台北市議員耿葳今（11日）表示，近來接獲好幾起民眾陳情與醫美診所的糾紛，甚至有累犯仍繼續執業的醫師，且發生糾紛的多為遊走法律邊緣的單位。她指出，台北市有「核准施行特定美容醫學手術醫療機構」名單，北市有169家業者符合規範，民眾卻無處查起，希望市府將資料於官網公開；未來涉及醫療疏失的診所，也應公布名稱、地址。

耿葳今日於市長蔣萬安施政報告及答詢問此事，對此衛生局長黃建華表示，台北市對於有執業的醫美診所都有稽查，目前共有超過500家；台北市長蔣萬安則說，會先來公布合法合規的醫美診所，也承諾依據相關法律來公告有出狀況、違規的診所。

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耿葳表示，網路搜尋醫美診所，有許多掛羊頭賣狗肉的不肖業者，執業登記與實際醫療範圍不同，而且醫美大多是自費療程，因為市場利潤高，使用非法的醫學材料或儀器進行醫學美容的醫療行為比比皆是，還有許多沒有專科的麻醉醫師或麻醉專科護理師協助，導致醫療糾紛層出不窮。

耿葳指出，3月9日她接獲的個案中，醫美診所沒有使用合格麻醉師，也無護理師協助觀察患者的心肺是否異常，導致病患手術後心肺停止，更離譜的是診所裡竟沒有AED自動體外心臟電擊去顫器，導致病患狀況不樂觀，家屬一度要放棄。

她說，後續陪同病患家屬開協調會才發現，衛生局每年例行督導考核基層醫療院所時，並沒有統計過醫美診所的家數，因為涉及很廣，皮膚科、外科、牙科、婦產科、整形外科等，都可以進行醫美業務。

耿葳質疑，家屬發生糾紛後，還要經過冗長的醫療糾紛調處、訴訟、醫審會等流程後，才會針對診所與醫師進行撤照或停業的裁罰，這段期間這些醫美診所還是可以照常營業，惡性循環。

她認為，當務之急應先於市府或衛生局官網，先公開「台北市核准施行特定美容醫學手術醫療機構」的169家標準機構，讓民眾可以查詢；此後如果涉及醫美診所疏失，被衛生局列管也須一併公布。

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