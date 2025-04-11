岸裡國小百年校舍損毀嚴重 追加近2千萬經費修復

岸裡國小校舍損毀比預期更嚴重，追加預算修復。（記者張軒哲攝）

2025/04/11 15:21

〔記者張軒哲／台中報導〕台中市神岡區百年歷史建築「岸裡公學校校舍」進行修復工程期間，建物損壞比預期更為嚴重，校方緊急提出變更設計，追加經費791萬元，另為提升校門口周邊環境，再增加1079萬元景觀及設備工程。今日召開協調會，邀集中央與地方多方單位協助籌措經費，文資局允諾支持文資保存部分，要求校方2週內送交審查，餘由教育局協助申請國教署經費補助。

為協助爭取歷史建築「岸裡公學校校舍」修復工程追加經費，立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍昨日邀集文化部文化資產局、台中市文化資產處、台中市政府教育局人員，針對經費增加及校方新提出需求進行討論，中央及地方跨單位聯手維護歷史建築。

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岸裡國小校長楊朝銘指出，前身為日治時期創立的「岸裡公學校」，已有120年歷史，修復工程在去年4月動工，目前修復進度達44%，原定8月完工，因變更設計，工期展延7個月。然隨著工程深入，陸續發現建物損壞比預期更為嚴重，提出追加項目包括高壓混凝土磚牆、室內地坪磨石子地磚、既有管線地下化與廁所重新配管及設備更新等，導致工程費用大幅超出原預算。

修復工程原核定總經費為7300萬元，由中央與市府各半負擔，此次因實際情況需變更設計，追加費用791萬元；另校門周邊環境原未納入修復計畫，考量校園安全與整體風貌，提出新增1079萬元需求，合計近2000萬元經費缺口，希望獲中央、市府全力支持。

文化部文資局指出，請校方於2週內補齊審查資料；台中市文化資產處也表示會提供必要技術協助，市府教育局則承諾，將協助向國教署申請補助，盼工程順利進行、如期完工。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益強調，岸裡國小位於大豐原最早開發地區，校舍百年來承載地方教育歷史與人文記憶，面對突如其來的追加經費需求，中央與地方應秉持「務實、專業」原則審慎評估，確保工程品質與文化價值並重。

岸裡國小校舍損毀比預期更嚴重，追加預算修復。（記者張軒哲攝）

文化部文化資產局、台中市文化資產處人員會勘岸裡國小校舍。（記者張軒哲攝）

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