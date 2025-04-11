台南西拉雅熱氣球嘉年華4/19、4/20見 台灣好行公車、接駁車免費搭

西拉雅森活節將在台南官田遊客中心舉辦，首週熱氣球嘉年華4月19、20日登場，最受遊客喜愛。（圖由西拉雅提供）

2025/04/11 15:06

〔記者楊金城／台南報導〕2025西拉雅森活節將在台南官田遊客中心舉辦，首週熱氣球嘉年華4月19、20日登場，為紓緩人潮及車潮，當天有交通管制，西拉雅國家風景區管理處推出「隆田車站線」、「環狀線」2條免費接駁車路線，「台灣好行」菱波官田線0元免費搭，歡迎遊客多加利用。

熱氣球嘉年華舉辦熱氣球光雕音樂會、熱氣球繫留體驗、美食市集、DIY體驗，往年最受歡迎，為確保交通順暢，4月19、20日下午1點起從福田路進入官田遊客中心將實施交通管制，遊客可將車輛停放隆田火車站、福田路、陽明工商、神田路等周邊停車場，機車、自行車開放遊客中心園區內停放。

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西拉雅管理處指出，2線接駁車當天下午1點半起自官田遊客中心發車接駁，4月19日接駁至晚間9點、20日接駁至晚間8點。

此外，「台灣好行」公車菱波官田線，因應森活節首週19、20日熱氣球嘉年華、26、27日毛孩運動會、草原音樂祭5月3、4日，開放免費搭乘；活動期間自備環保餐具也可以享森活節市集優惠。

西拉雅管理處建議遊客搭乘台鐵至隆田火車站，再轉乘「台灣好行」菱波官田線或接駁車至官田遊客中心，也可在隆田火車站租借U-bike、隆田CHA CHA文化資產教育園區內的田岸咖啡廳租借Gogoro前來。

西拉雅處長許主龍表示，熱氣球嘉年華除了熱氣球繫留及光雕展演時間不變，下午主題市集、舞台表演都往後調整，讓遊客感覺舒適涼爽，上午可規劃一趟森活之旅，探訪周邊景點隆田CHA CHA園區、烏山頭水庫風景區、八田與一紀念園區、六甲蘭都觀光工廠，品嘗當地小吃美食、咖啡，甚至到「黃金台三線」走訪玉井黃金蕎麥探索館、老街芒果冰、楠西梅嶺、龜丹溫泉、南化蜂蜜及手工黑糖、嘉義大埔曾文水庫遊湖、中埔咖啡農遊體驗。

西拉雅熱氣球嘉年華提供免費接駁車。（記者楊金城攝）

2025西拉雅森活節首週熱氣球嘉年華將在4月19、20日登場，推出「隆田車站線」、「環狀線」2條免費接駁車路線。（圖由西拉雅提供）

2025西拉雅森活節首週熱氣球嘉年華將在4月19、20日登場，推出「隆田車站線」、「環狀線」2條免費接駁車路線。（圖由西拉雅提供）

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