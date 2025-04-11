宜蘭聖母護校專車「門關一半」 急煞害跌 縣府要求業者檢討改善

宜蘭聖母護校專車「學55」，10日傳出有駕駛在行駛中後車門未關好，加上多次急煞導致學生跌倒，遭投訴卻無下文，引發外界關注。（民眾提供）

2025/04/11 14:56

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭聖母護校專車「學55」，10日傳出有駕駛在行駛中後車門未關好，加上多次急煞導致學生跌倒，遭投訴卻無下文，引發外界關注，宜蘭縣政府交通處已要求客運業者說明，並提出檢討改善措施；業者回應，會全面進行車輛檢修。

有乘客及學生指控，護校專車多次行駛過程後車門都沒關好，害怕摔出去只能自動站離車門遠點，相關影片曝光，畫面中學生擔心被甩飛，緊抓著把手不放，僅能將身體直挺挺站著硬撐。

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學生說，司機開車行為粗暴，因貼前車太近所以常急煞，有打電話去客訴，但是客訴蠻多次都沒有用，實在相當無奈。

校方表示，目前暫無收到學生受傷訊息，基於學生安全，會進一步調查，並與業者深入溝通改善。

客運業者回應，疑似是車門防夾裝置出現故障，並非司機不關門，車門條氣壓管若感受到壓力車門就會彈開，影片中車門有關一側，代表不是未關門，可能是關門時氣壓不夠關不緊，導致只關一半，會進行全面檢修。

縣府交通處表示，對於市區客運督導業務責無旁貸，會請業者說明及檢討，提出改善措施，對於違規行為也會提報市區客運審議委員會，針對違規行為審議扣罰補貼款，汽車所有人則移送監理站處罰，另聯繫校方，如學生及家長有受傷部分，會協調業者協助處理。

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