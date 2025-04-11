今日「此地」高溫破34度！ 颱風論壇曝降溫時間

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」列出今日的高溫排行榜，指出全國最熱的地區是台南玉井，有34.3的高溫，提醒週日至週一東北季風短暫增強，北台灣降溫至14至16度，直到週一上午又會回溫。（資料照）

2025/04/11 14:43

李欣潔／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕今天環境轉為偏南風，降雨減少，各地均出現高溫，對此氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」列出今日的高溫排行榜，指出全國最熱的地區是台南玉井，有34.3的高溫，提醒週日至週一東北季風短暫增強，北台灣降溫至14至16度，直到週一上午又會回溫。

氣象粉專「台灣颱風論壇─天氣特急」在臉書PO文表示，今天偏南風環境、陽光普照

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各地相當炎熱，許多地方高溫已達30度，中南部內陸甚至達32至34度，提醒大家室外活動記得防曬、多補充水分。

粉專列出今日高溫排行：台南玉井34.3度、高雄內門34.2度、高雄旗津33.2度、台南龍崎32.9度、屏東長治32.7度、高雄大樹32.7度、雲林斗南32.6度、台南曾文32.6度、台南北寮32.5度、台南新化32.4度、嘉義市區32.4度、台北大安32.4度、台北市林32.2度、台中潭子32.2度、台南柳營32.1度。

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