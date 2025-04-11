淡水臨時停車場鋪面沉陷 議員籲新北市府儘速介入確保安全

新北市淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，近期被業者開闢為臨時停車場，但因其與公司田溪步道接壤處以水泥塊粗略堆疊克服高低差，導致鋪面大面積沉陷。（記者羅國嘉攝）

2025/04/11 14:48

〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，近期被業者開闢為臨時停車場，但因其與公司田溪步道接壤處以水泥塊粗略堆疊克服高低差，導致鋪面大面積沉陷，引發民眾對步道安全的高度疑慮。對此，市議員鄭宇恩呼籲市府儘速介入，責成業者改善結構安全，避免釀成公共危害；交通局回應，已收到業者提送資料，將依程序儘速轉請市府相關局處會審。

崁頂里長吳庭岳指出，該停車場目前基地內部已有嚴重龜裂情況，經業者說因為下方土壤液化導致石塊有滑脫情形，目前他已要求公所將下方步道暫時封閉，避免可能的坍塌影響民眾通行安全；並希望市府能確實要求業者提出土木技師具體的邊坡護岸設施報告，並經審核後，盡快施作擋土牆，還給民眾一條安全回家的路。

請繼續往下閱讀...

鄭宇恩表示，該停車場用地並未取得交通局核發的合法停車場許可，現場卻已有多輛車輛停放。觀察發現停車場鋪面多處龜裂，且與步道接壤處水泥塊堆疊參差不齊，結構明顯不穩定。尤其近日豪雨頻繁，造成裂縫持續擴大，對毗鄰、為居民常用的公司田溪步道構成潛在危險。

鄭宇恩強調，目前業者雖口頭承諾改善，但市府各單位尚未提出明確行政作為，應主動要求業者立即進行修復，杜絕潛在風險，確保民眾生命財產安全。「如果等到發生意外再來檢討，將為時已晚，市府必須負起監督不力的責任。」

鄭宇恩指出，據了解業者已提送新的改善計畫書，內容包括拆除現有不穩定設施，並新建經技師簽證的擋土設施。因此將持續督促交通局以安全為首要原則，嚴謹審查計畫內容，加速程序辦理，確保相關危險構造物儘早排除，避免憾事發生。

交通局表示，今（11）日已收到業者提送資料，將依程序儘速轉請市府相關局處會審，一切以安全為優先，若無法確保安全性，不會核准同意。

新北市淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，近期被業者開闢為臨時停車場，但因其與公司田溪步道接壤處以水泥塊粗略堆疊克服高低差，導致鋪面大面積沉陷。（記者羅國嘉攝）

新北市淡水區濱海路一段306巷旁一處住宅用地，近期被業者開闢為臨時停車場，但因其與公司田溪步道接壤處以水泥塊粗略堆疊克服高低差，導致鋪面大面積沉陷。（記者羅國嘉攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法