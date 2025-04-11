嘉縣參與新加坡食品展 創4000萬元商機

嘉義縣政府與業者參加新加坡食品展。（嘉義縣政府提供）

2025/04/11 14:41

〔記者林宜樟／嘉義報導〕今年新加坡國際食品展今天落幕，嘉義縣政府推動農產拓銷成果豐碩，繼3月東京食品展創下7600萬元佳績，在新加坡食品展初估促成4000萬元的海外商機，展現「嘉義優鮮」品牌國際實力。

縣府農業處表示，今年東京食品展創下7600萬元接單成果，較去年成長1.3倍，參展廠商義益農產已與日本DOSHISHA株式會社、近鐵百貨洽談合作事宜；東和油脂成功媒合日本代理商；福和生鮮農產股份有限公司吸引專營學校營養午餐的SN食品研究所關注。

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本次新加坡展會吸引新加坡、馬來西亞、印度、泰國、印尼、香港等地約220位專業買主洽談，涵蓋超市通路、餐飲業者與代理商。

業者鑫溶實業表示，烏魚子休閒零食吸引許多人關注，將會因應新加坡控糖政策改良產品；長壽田國際貿易表示，麻油大獲好評，與香港高端業者接洽順利，有望拓展40處銷售據點。

而縣府輔導番路鄉農會、中埔鄉農會參與「2025春饗新加坡 TAIWAN TASTE」展售活動，地點在新加坡市中心，吸引許多民眾試吃與詢問，商品在3日內銷售一空，買氣與品牌能見度大幅飆升，將轉換為線上預購制，擴大銷售通路。

縣府也拜會大型超市經銷商萬春商行，討論台灣水果在東南亞市場的接受度，前往吉村食品控股有限公司參訪冷鏈物流設施，並與合作據點「新台灣館」洽談年度展售活動。

縣府表示，本次參展也到馬來西亞拜會當地台商，瞭解清真認證的重要性，為拓展穆斯林市場預作準備，與新加坡國家公園局動物與獸醫部門探討流浪犬貓、寵物犬貓政策，有助改善現行動保政策。

嘉義縣副縣長劉培東表示，透過國際性展售活動媒合買家，提高「嘉義優鮮」品牌知名度，為廠商帶來海外商機。近年外銷成果已逐步展現，包含成功在誠品生活日本橋上架產品，位於新加坡的「新台灣館」也持續展售台灣產品，縣府將整合更多公私部門資源，深耕海外市場，因應明年到來的台灣燈會，目前也正在擬定適當的展售行銷策略，讓來自國內外的大量旅客認識「嘉義優鮮」產品。

嘉義縣特產在春饗新加坡TAIWAN TASTE展售。（嘉義縣政府提供）

番路鄉農會產品在春饗新加坡 TAIWAN TASTE展售。（嘉義縣政府提供）

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