鳳頭燕鷗頭腳纏繞漁網不斷飛翔 鳥友研判凶多吉少

這隻鳳頭燕鷗頭腳纏繞漁網，因無法停棲而不斷在空中飛翔。（圖由鳥友許茂松提供）

2025/04/11 14:36

〔記者蔡文居／台南報導〕水鳥悲歌！鳥友許茂松日前在台南市急水溪口目擊1隻夏候鳥鳳頭燕鷗，頭腳纏繞漁網，因無法停棲而不斷在空中飛翔，鳥友協尋多日，不曾再發現牠的蹤跡，研判這隻鳳頭燕鷗凶多吉少，可能已經落水溺斃。

鳳頭燕鷗是一種大型的燕鷗，體長可達50餘公分，成鳥的頭部有黑色羽冠。牠們分布相當廣，包括南亞、東南亞、澳洲及非洲等地，常成群出現於河口、海岸濕地及島嶼，是捕魚高手，在台灣屬於夏候鳥，也是珍貴稀有的保育類野鳥。

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拍鳥俱樂部社長黃蜀婷表示，這隻鳳頭燕鷗於上週清明連假在急水溪口，被鳥友許茂松目擊，當地是極度瀕危「神話之鳥」─黑嘴端鳳頭燕鷗的棲息地，當時很多鳥友慕名前往拍攝神話之鳥，鳥友許茂松意外看到這隻鳳頭燕鷗雙腳和頭部纏繞漁網，並拍下這幕令人心痛的畫面。

黃蜀婷說，這隻卡網的鳳頭燕鷗不斷在空中盤旋，想要停下來又無法順利停棲，只能不停地飛翔。經過鳥友多日協尋，一直到今天，都沒有再發現牠，研判可能已經體力耗盡，掉落水中溺斃了。

黃蜀婷說，每年總是有水鳥深受廢棄魚線、魚網之害或是海廢的傷害，類似的心痛畫面每年不斷上演，尤其這隻卡網的鳳頭燕鷗的地方就在神話之鳥棲息之處，令人憂心。這次卡網的是鳳頭燕鷗，下次可能就是神話之鳥受害。希望漁民、釣友及民眾，不要隨意丟棄漁網、漁線等廢棄物，最後變成海廢而危害鳥類的生存。

這隻鳳頭燕鷗頭腳纏繞漁網，鳥友研判可能已經落水溺斃 。（圖由鳥友許茂松提供）

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